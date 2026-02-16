Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Галущенко подал жалобу на незаконное задержание
В ВАКС уточнили, что в учреждение поступила жалоба от стороны защиты экс-министра "относительно незаконного задержания".
Судебное заседание по рассмотрению этой жалобы назначено на понедельник в 17:00.
Справка: Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, а министром юстиции стал в 2025 году – с июля по ноябрь.
Что известно о подозрении Галущенко?
В ноябре 2025 года НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в госпредприятии "Энергоатом". По данным следствия, через схему прошло около 100 миллионов долларов.
Когда стало известно о возможной причастности Галущенко к махинациям в энергетике, его отстранили от должности министра юстиции.
15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении.
Герману Галущенко сообщили о подозрении в отмывании средств и участии в преступной организации.
В период пребывания Галущенко в должности через его доверенное лицо, известную как "Рокет", преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.