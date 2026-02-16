Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Галущенко подал жалобу на незаконное задержание

В ВАКС уточнили, что в учреждение поступила жалоба от стороны защиты экс-министра "относительно незаконного задержания".

Судебное заседание по рассмотрению этой жалобы назначено на понедельник в 17:00.

Справка: Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, а министром юстиции стал в 2025 году – с июля по ноябрь.

Что известно о подозрении Галущенко?