Что сказал Галущенко об операции "Мидас"?

Он заявил, что уже свидетельствовал на допросе, а с Миндичем знаком с 2017 – 2018 года, когда их дети ходили в один класс. Последний раз Галущенко и Миндич виделись якобы в июле-августе 2025 года.

По словам Галущенко, Миндич не влиял на него как на министра энергетики.

Подчеркнул, что его контакты с Миндичем не касались коррупционных или служебных вопросов, а никаких попыток незаконного влияния не зафиксировали. И ему "не стыдно ни за одно решение",

– цитируют его журналисты lb.ua.

Что касается Зеленского, то Галущенко часто общался с ним с начала войны.

"Когда началась большая война, тут я в соседнем доме жил почти круглосуточно и с президентом был на связи через день или каждый день", – объяснил он.

Таким образом Галущенко объяснял, что Миндич не защищал его перед президентом, как об этом говорилось в тексте подозрения.

Галущенко жил в доме Захарченко?

Кроме этого, бывший чиновник ответил, почему жил в доме Виталия Захарченко, бывшего главы МВД времен Януковича.

Этот дом был на свободном рынке аренды. Он постоянно сдавался, и до меня там жили другие люди. Из-за покушения на мою жизнь я был вынужден менять место пребывания. Я не проживал там постоянно, а находился время от времени,

– заявил Галущенко.

А что сделал Галущенко на посту министра энергетики?

Бывший министр сказал, что после своего назначения в 2021 году "было достроено линии, изменена финансовая модель работы государственной компании (речь об Энергоатоме, – 24 Канал), что позволило в 2021 году снизить тариф для населения".

Как рассказал Галущенко, когда построили соответствующую линию, Запорожская АЭС до оккупации впервые в истории Украины начала выдавать более 6 гигаватт мощности.

Свою отставку он назвал "нормальным политическим решением" – мол, никогда не держался за должность.

Было такое впечатление, что все преступники уже определены. И этот вопрос "фигуранта дела", хотя существуют процессуальные статусы, а самого понятия "фигурант" не существует, несло, насколько я это чувствовал, очень много негатива для правительства,

– объяснил Галущенко свое решение уйти с должности министра энергетики.

Есть ли подозрение Галущенко в деле Миндича?

Подозрение Галущенко не объявляли.

На вопрос, ожидает ли он возможного объявления, Галущенко ответил так: "Слушайте, можно ожидать вообще чего угодно. Я не знаю".

Как Миндич мог влиять на Галущенко?

По версии прокуроров, Зеленский говорил с Галущенко после SMS-сообщения от Миндича. После этого тогдашний министр собрался ехать к президенту, что зафиксировано на пленках НАБУ.

Поскольку в деле Миндича речь идет о коррупции в энергетике, то это непосредственно касается Галущенко, ведь он возглавлял Минэнерго.