Об этом Галущенко рассказал в зале суда.
Галущенко рассказал, как его задерживали
Герман Галущенко рассказал, что его сняли с поезда в 4 утра, а детективы НАБУ прибыли за ним в 9 часов утра. Также они осмотрели его вещи.
Он заявил, что не согласен с задержанием. Галущенко говорит, что ехал за границу, чтобы увидеть своих детей, которые там живут и учатся. Экс-министр заверил, что законно купил билет на поезд и никуда не убегал.
Справка: Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, а министром юстиции стал в 2025 году – с июля по ноябрь.
Что известно о подозрении Галущенко?
В ноябре 2025 года НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в госпредприятии "Энергоатом". По данным следствия, через схему прошло около 100 миллионов долларов.
Когда стало известно о возможной причастности Галущенко к махинациям в энергетике, его отстранили от должности министра юстиции.
15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении.
Герману Галущенко сообщили о подозрении в отмывании средств и участии в преступной организации.
В период пребывания Галущенко в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.