Подробиці такого рішення в коментарі для РБК-Україна повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Актуально Близько 700 000 доларів на елітне навчання сина: у НАБУ розкрили, звідки в Галущенка такі гроші
Якою буде сума грошової застави для Галущенка?
Представниця антикорупційної прокуратури зазначила, що в суді для Германа Галущенка проситимуть арешт із альтернативою у 425 мільйонів гривень.
Варто зазначити, що 15 лютого 2026 року ексміністра затримали детективи НАБУ при спробі виїхати з України. Його доправили до Києва, де й вручили підозру. Сам Галущенко стверджує, що їхав побачити дітей і вважає затримання незаконним.
Цікаво, що саме оплата навчання для дітей стала способом легалізації коштів. Так, за їхню освіту у Швейцарії Галущенко заплатив близько 400 мільйонів доларів.
У чому підозрюють ексміністра?
Йому інкримінують відмивання коштів та участь у злочинній організації. За версією слідства, через довірену особу організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від корупційних схем в енергетиці.
З'явилися дані, що у 2021 році на Ангільї зареєстрували фонд для "інвестицій" на суму близько 100 мільйонів доларів. Зазначимо, що родина Галущенка була серед інвесторів, а кошти приховували через компанії на Маршаллових Островах і траст у Сент-Кітс і Невіс.
НАБУ співпрацює з 15 країнами. Після викриття схеми в Енергоатомі в листопаді 2025 Галущенка усунули з посади міністра юстиції. Серед фігурантів справи також бізнесмен Тимур Міндіч, якого називають організатором схеми.