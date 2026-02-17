Подробиці такого рішення в коментарі для РБК-Україна повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Якою буде сума грошової застави для Галущенка?

Представниця антикорупційної прокуратури зазначила, що в суді для Германа Галущенка проситимуть арешт із альтернативою у 425 мільйонів гривень.

Варто зазначити, що 15 лютого 2026 року ексміністра затримали детективи НАБУ при спробі виїхати з України. Його доправили до Києва, де й вручили підозру. Сам Галущенко стверджує, що їхав побачити дітей і вважає затримання незаконним.

Цікаво, що саме оплата навчання для дітей стала способом легалізації коштів. Так, за їхню освіту у Швейцарії Галущенко заплатив близько 400 мільйонів доларів.

У чому підозрюють ексміністра?