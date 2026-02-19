К этому причастна непосредственно семья экс-чиновника. Соответствующие данные содержатся на новых, опубликованных НАБУ, пленках по делу "Мидас".

Актуально Галущенко – все же "Сигизмунд": НАБУ опубликовало новое разоблачительное видео в деле "Мидас"

За какие же деньги на самом деле учились дети Галущенко?

По версии следствия, для маскировки участия чиновника на Маршалловых Островах зарегистрировали компании на имя бывшей жены и детей Галущенко.

Через эту структуру легализовали более 7,4 миллионов долларов, а также перечислили семье в Швейцарию более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро. Часть средств потратили на образование детей, остальные разместили на депозитах.

Интересно! Сам Галущенко во время одного из судебных слушаний заявил, что за обучение его сына заплатил богатый крестный отец.

Стоит заметить и тот факт, что экс-министр планировал выехать из Украины именно в Швейцарию. Однако еще 15 февраля детективы НАБУ сняли его с поезда, а впоследствии вручили подозрение.

Какие еще подробности обнародовало следствие?