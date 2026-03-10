Про це пише "Слідство.Інфо".

Що відомо про справу Людмили Салтан?

Встановлено, що у 2023 році Людмила Салтан вимагала в позивача хабар у розмірі 4 тисячі доларів за ухвалення рішення на його користь, а саме стягнення з відповідача 14 тисяч 200 доларів та 15 тисяч гривень.

Гроші вона вимагала терміново, бо, як пояснювала, мала йти у відпустку.

Але позивач звернувся до НАБУ, а 29 березня 2023 року суддю затримали під час отримання хабаря та вручили підозру.

У вересні 2024 Салтан мобілізувалася. Її призначили на посаду матроса резерву запасної роти у 36-й окремій бригаді морської піхоти.

Але, як стало відомо через місяць, вона служила в іншій військовій частині.

У грудні того ж року до Вищої ради правосуддя сповістили, що 27 листопада екссуддя прийшла на службу п'яна. Тоді на неї склали відповідний протокол за ознаками адмінпорушення.

А за хабарництво вона проведе за ґратами 6 років, також їй заборонили протягом 3 років обіймати посади в органах державної влади.

Окрім того, частково конфіскують майно, а саме будинок площею 451,4 метра квадратних на Одещині та автомобіль AUDI Q8.

У засудженої є 30 днів, щоб оскаржити вирок.

