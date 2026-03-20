Суддя ухвалив відсторонити Лисенка від посади комбрига на строк до 11 травня 2026 року. Про це повідомила "Українська правда".
Що відомо про рішення суду?
Печерський районний суд міста Києва 19 березня розглянув клопотання слідчого з третього відділу Територіального управління ДБР і задовольнив його.
Рішення можна буде оскаржити протягом п'яти днів з моменту оголошення. У виданні зазначили, що повний текст ухвали судді оголосять 23 березня.
До уваги! 24 Канал намагається отримати коментар від ДБР.
Ухвала вступає в силу, якщо апеляцію не подадуть. У разі оскарження, рішення набирає сили після вердикту апеляційного суду.
У 43 ОМБ повідомили про повне сприяння проведенню розслідування та забезпечення взаємодії з правоохоронними органами.
Усі необхідні матеріали надано, доступ до інформації забезпечено відповідно до вимог чинного законодавства України,
– зазначили в бригаді.
Як Лисенко зловживав службовим становищем?
За даними слідства, з вересня 2024 року командир змушував 7 військових будувати помешкання та робити ремонти на власній нерухомості.
Серед об'єктів, на яких проходили роботи, були квартира доньки та колишньої дружини командира в Черкасах.
Щоб приховати схему, командир повідомляв керівництву, що військові перебувають на службі та виконують службові обов'язки.