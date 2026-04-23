Темпы мобилизации в Украине недостаточны для того, чтобы военные могли полноценно ходить на ротации и восстанавливаться после тяжелых боевых действий. Иногда один военный вынужден выполнять работу за трех человек или самостоятельно непрерывно держать позицию и противостоять оккупантам.

Уровень комплектации войска упал, по сравнению с 2022 – 2023 годами, и украинцы менее охотно вливаются в ряды Сил обороны. В то же время в соцсетях распространяется недовольство из-за работы ТЦК и принудительной мобилизации.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью 24 Каналу откровенно прокомментировал мобилизацию в Украине, коррупцию в ТЦК и уклонистов. Больше деталей – читайте далее в материале.

Что не так с мобилизацией в Украине?

СБУ задержала сотрудников ТЦК в Одессе. В то же время появляется новость о военном, который 343 дня держал позицию, потому что некому было его заменить. Офицера пехоты зовут Алексей, позывной – "Ботаник". Он говорит, что добровольно держал эту позицию. Потому что большинство бойцов в его роте в возрасте более 50 лет. Как вы видите ситуацию с мобилизацией в стране сейчас?

Комплексный, тяжелый, широкий вопрос. Думаю, что ответы широкой общественности не понравятся.

В 2022 – 2023 годах Силы обороны комплектовались чрезмерно, потому что люди стремились защитить свое государство с оружием в руках, выполнить долг. Потому что защищать свою Родину в случае вооруженной агрессии – это обязанность, а не право.

Мы воюем против противника, который существенно превосходит нас по количеству сил и средств. В определенный период войска не перестроились от момента, когда у нас было достаточно мобилизационного капитала, до момента, когда пошел определенный провал и спад в мобилизационной добровольной кампании.

Во второй половине 2023 года должен был заработать рекрутинг, который четко объяснял бы каждому, что он может выбрать профессию в Силах обороны в соответствии со своими умениями и знаниями, и после проведения собеседования – мобилизоваться в конкретную воинскую часть, пройти БЗВП и быть эффективным. В то время эти мероприятия не провели. Система не успела перестроиться. Как следствие, у нас произошел существенный спад в мобилизационных процессах.

В 2024 году, если мне не изменяет память, была кампания "Актуализируй свои данные", когда всем военнообязанным гражданам Украины сообщили, что нужно актуализировать свои данные в центрах военной комплектации. После этого они получали бы повестки и должны были бы явиться для защиты Родины.

Те, кто подпадает под категорию бронирования, – это отдельная сложная тема для разговора. Потому что бронирование должно быть прозрачным и справедливым. Не должно быть так, чтобы парень, который показывает результаты на всемирных соревнованиях по бодибилдингу, имел справку о нетрудоспособности или бронирование под каким-то совершенно непонятным соусом.

Если мы говорим о том, сработала ли стратегия "обнови данные и выбери для себя воинскую часть", то нет, она не сработала. Пока убирали риски оказаться не на той должности или не в той части, люди потеряли доверие к рекрутингу.

Когда мобилизованный может оказаться не в той части, куда хотел?

В 2025 году почти не было случаев, когда военнообязанный пришел на конкретную должность в воинской части, а потом оказался в другой воинской части на другой должности. Это могло бы произойти в случае, если военнообязанный имеет ряд жизненных пороков.

Например, во время мобилизационных процессов путем рекрутинга вы декларировали, что не имеете вредных привычек, не злоупотребляете алкоголем, наркотиками и все хорошо. А когда оказались на службе, сразу полезли к бутылке и начали искать свое "болото". В воинских частях, которые работают на пределе своих возможностей, объективно нет времени с этим разбираться.

Тогда, конечно, такой военнослужащий может оказаться в воинских частях, где более тщательно следят за личным составом. Если вы хорошо проходите военную службу, на вас нет нареканий, – вы будете служить на той должности, на которую прошли.

Кроме того, если мы говорим, например, про 429 бригаду "Ахиллес", у вас еще есть возможность фактического роста. Не каждый хочет этого. Иногда мы человеку предлагаем, но он отказывается, потому что ему удобно именно так. В то же время кто-то стремится к росту, но еще не имеет достаточно опыта. Тогда мы обращаем внимание на то, где нужно нажать. А кто-то уже дошел до той границы, которая фактически дает ему возможность сделать следующий шаг в профессиональном росте и ожидать более широкого процесса.

Как Россия делает вбросы по ТЦК?

Возвращаясь к рекрутингу, в 2025 году он заработал. Это правда, статистически так и есть. Просто случаи положительного рекрутинга в социальных сетях почти не освещаются. Они освещаются исключительно специализированными изданиями, которые смотрят военные, их семьи, родные и близкие. И меньше смотрят гражданские.

А случаи, когда человек пьет и его переводят в другую воинскую часть на другую должность, где им занимаются, – становятся известны всем и каждому. Их тиражируют, говорят, что "рекрутинг не работает" и так далее. И очаг этого "насоса", расшатывающего всеобщую зраду, расположен в России. А внутри нашего государства, к сожалению, этот информационный повод подхватывают. Потому что читать об успешных случаях рекрутинга неинтересно.

Анализируем, что происходит внутри России. У них дела идут нехорошо, экономика летит в определенном направлении, в Марианскую впадину. Но этот зверь может функционировать еще не один год. Кроме того, Россия не может получать желаемых результатов на линии боевого соприкосновения.

Если ориентировочно посчитать потери врага за март и апрель, каждый квадратный километр оккупации нашей земли стоит для врага в среднем 400 военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий, выбывших из строя или получивших инвалидность из-за тяжелых ранений. Сейчас Россия мобилизует меньше, чем Силы обороны уничтожают на поле боя. Например, в марте в России мобилизовали ориентировочно 28 тысяч оккупантов, а Силы обороны уничтожили более 35 тысяч.

Соответственно, Россия начинает терроризировать гражданские города, поселки, чтобы заставить украинцев покинуть свое государство, в поисках безопасности. Для того, чтобы украинцы требовали от военно-политического руководства завершения войны на любых условиях. Но не получается.

Украинцы очень хорошо понимают, кто такие россияне, и что не стоит им доверять. Те обстрелы, которые идут по Украине, только озлобляют нас и заставляют двигаться еще более едино и быстрее, чтобы побороть Россию в военном плане.

Далее Россия начинает бить по основному органу, который комплектует войска – Центры территориального комплектования. Можно бесконечно долго рассказывать с трибун Верховной Рады Украины, с телеканалов, с эфиров о том, какие ТЦК негодяи, но это все будет кощунством и лукавством. Потому что все военные формирования, даже самые специализированные, формируются путем поступления мобилизационного ресурса через ТЦК.

В какой-то воинской части будет 90%, как мы привыкли называть, принудительно мобилизованных. Другие, например, комплектуются на 40 или 70% и постоянно выходят с запросом расширить квоту. В случае, если в войсках недостаточно людей, задание, которое должны выполнять 3 – 4 солдата, выполняет один. Как долго один может работать за четверых? Вопрос к каждому.

Далее выходят эксперты, политики и говорят о четких сроках службы, ротациях войск, увеличении срока отпуска, гарантированных сроках службы для новых контрактов – что еще хотят слышать люди? Слушайте, мы или живем в параллельной реальности, или кто-то вообще не понимает, что происходит в государстве на линии соприкосновения.

Для того, чтобы обеспечить нормированный график, отпуска, восстановления здоровья, дать войскам возможность отходить на ротацию, – надо их кем-то заменить. Война же не завершается. Мы должны честно сказать, что для того, чтобы человеку восстановить здоровье, отдохнуть, увидеть свою семью, ребенка, которого он не видел полтора – два года, его надо на кого-то поменять.

Если у нас не работает рекрутинг на том уровне, что необходим для комплектации войска, совершенно очевидно, что государство применяет систему принуждения. Потому что защищать Родину – это не право, а обязанность.

Россия понимает, что ТЦК дают минимальное количество, необходимое для выполнения высокоэффективных боевых задач. Не было ли ракетных и "шахедных" обстрелов по ТЦК? Вспоминаем события прошлого года – были. Это может каждый может посмотреть.

Обратите внимание! В июле 2025 года Россия осуществила ряд прицельных ударов по зданиям ТЦК, чтобы сорвать мобилизационный процесс. Беспилотники атаковали ТЦК в таких городах, как Кривой Рог, Полтава, Кременчуг, Запорожье и Харьков.

У России не получилось (сорвать мобилизационный процесс, – 24 Канал), потому что ТЦК пошли по подвалам, начали менять места, локации. Совершенно очевидно, что бить по одному месту в условиях современной войны никто не даст. Как следствие, что надо делать? Надо двигаться по пути раскола украинского общества и максимальной дискредитации (ТЦК, – 24 Канал).

Есть ли коррупция в ТЦК?

По дискредитации разделим на несколько частей. Прежде всего, есть ли коррупция в ТЦК – цены, которые выставляют за то, чтобы отпустили на разных этапах и так далее? Я убежден, что да. Во всех ли ТЦК это происходит? Наверное, нет. То, что нам известны такие факты, то, что правоохранительные органы, в частности, СБУ, разоблачают их, – это не очищение рядов ВСУ, которые сейчас временно работают в ТЦК?

Потому что это также часть Вооруженных Сил. Преимущественно в ТЦК проходят службу люди, которые воевали на позициях. Не все, но значительное количество. Они были ранены, выполнили свой долг по защите Родины, а сегодня их заливают газом, обзывают, бьют, вытирают о них ноги. Это не двойные стандарты.

Завершим с коррупцией. Есть ли она? Да. То, что ее разоблачают и привлекают к ответственности, свидетельствует о том, что украинская система очищается. Если вы думаете, что в Европе или США нет коррупции, то очень сильно ошибаетесь. Она там более критическая, потому что является многоступенчатой.

Виктор Орбан не стал премьер-министром Венгрии. Сейчас вы увидите, как изменится ситуация после прихода к власти Петера Мадьяра, сколько будет уголовных производств, какие были злоупотребления властью. Это лишь то, что на поверхности. Поэтому не будем говорить, что это только в Украине и в украинских ТЦК. Разоблачение нечестных работников ТЦК – это составляющая очистки нашей системы.

Если сейчас ТЦК перестанут выполнять возложенные на них обязанности, смогут ли войска комплектоваться? Я не говорю уже про отпуска, ротации и все остальное. Надо очень сильно постараться, чтобы человека отпустить в отпуск. Иногда приходится отказывать. Поэтому, к сожалению, на данный момент ТЦК и, в частности система принуждения по выполнению гражданами Украины их обязанности по защите Родины – это вынужденная мера.

По моему убеждению, достаточно постоянно паскудить ТЦК и популяризировать культ уклонения. Это какое-то лицемерие.

С одной стороны, человек говорит: "Наши мальчики воюют уже 4 года. Дай Бог им здоровья. Было бы хорошо, что они сходили в отпуск, чтобы понимали, когда можно будет демобилизоваться". А с другой стороны, тот же человек дискредитирует ТЦК, и говорит: "Молодцы, что уклоняются. Не надо идти. Это кому-то другому нужно, а не украинцам".

А в этот момент фронт держится на плечах украинского солдата. Кто этого не осознает, посмотрите, что происходит в прифронтовых районах, городах и поселках. То, что вы живете в относительной безопасности, за исключением ракетных и "шахедных" обстрелов в Центре, на Западе Украины – достижение Сил обороны, того самого украинского солдата.

Почему из "Ахиллеса" почти не уходят в СОЧ?

В 429 бригаде "Ахиллес" значительный кадровый потенциал. К нам приходят люди после СОЧ. Значительное количество добровольцев приобщается путем рекрутинга. Но значительный процент – это и принудительно мобилизованные через ТЦК.

Скажу так, если из 100 военнослужащих, принудительно мобилизованных, 5 человек пойдут в СОЧ, то это достаточно много. Остальные, когда оказывается в армии, наблюдает за всеми и понимает, что рядом такие же люди. Они смотрят на тех, у кого высокая результативность в бою, и осознают, что эти ребята отличаются только собственной дисциплиной и элементами храбрости. Все эти черты также в тех, кого принудительно мобилизовали. Поэтому люди преимущественно остаются и высококачественно выполняют задачи.

Кстати, военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала, что количество случаев СОЧ части увеличилось не из-за конфликтов с командирами, а из-за интенсивности боевых действий. Среди основных причин: страх смерти, потребность в лечении и коммуникационные проблемы между солдатами и командованием.

Моя позиция остается неизменной. Я не борюсь за политические дивиденды. Мне это неинтересно. Единственное, что интересно – чтобы украинское государство состоялось. А для этого нужно его сохранить. Очень важно, чтобы украинская нация завоевала право на жизнь. Вот моя основная цель. Если мы будем иметь свое защищенное государство, то каждый из нас сможет в нем реализоваться. Но сейчас период, когда надо поступиться собственным ради общего. Не наоборот.

По вопросам, связанным с мобилизационными процессами, – как сделать, чтобы система принуждения уменьшалась, а рекрутинг – увеличивался? Для этого нужен финансово-экономический ресурс. В случае поднятия денежного обеспечения для военных, поднятия выплат за боевые действия, надлежащего социального пакета и введения выплат за мобилизационные процессы – мобилизация человеческого капитала через рекрутинг будет расти. А необходимость в принуждении будет уменьшаться.

Как формируется возможность получения финансово-экономического ресурса? Для этого должен крепко стоять украинский народ. То есть должны быть едиными в тылу и работать на то, чтобы государство имело возможности существовать. Также фронт – для этого должен крепко стоять украинский солдат. Тогда наше военно-политическое руководство, имея врожденную харизму и безумный приобретенный опыт, должно работать над получением дополнительных дивидендов для Украины.

Вот зайдет 90 миллиардов (кредит от ЕС, – 24 Канал), которые блокировал Орбан. Но его уже нет, и эта дорога открылась. А ситуация внутри государства должна несколько стабилизироваться. Будут деньги на вооружение. В этот же период времени ищется дополнительный ресурс, чтобы выплачивать зарплаты украинским военнослужащим. Это сложная работа, которую выполняет военно-политическое руководство, министры.

Почему-то некоторые народные избранники работают тихо и получают результат для государства. Некоторые работают не тихо, но получают результат тоже. А некоторые говорят, что надо забрать деньги у полицейских. Но достаточно ли этого, чтобы перекрыть потребности Сил обороны и выполнить те задачи, о которых мы говорили? Это чистый популизм, как и предложения вроде "Давайте снизим зарплаты чиновникам!". И тогда что – пусть руководят люди без образования?

Это будет "три копейки" от того, что нужно государству, вместо того, чтобы использовать потенциал этих людей и получить финансово-экономический ресурс, который дал бы возможность реально решить проблему. Этим сейчас активно занимаются на уровне Минобороны. Мы имеем крепкого министра, который более чем достаточно осознает проблемы украинского войска. Он ищет решение, чтобы эти задачи выполнить. Хотя, к сожалению, не все возможно сделать здесь и сейчас.

Почему бригаде приходится пускать рекламу в соцсетях?

В комментариях периодически вижу, что у нас много рекламы в фейсбуке и ютубе, а я якобы часто бываю в эфирах. Скажите мне, пожалуйста, а должен ли командир воинской части ездить на одноколесном велосипеде, жонглировать, играть на гитаре и просить о финансово-экономическом ресурсе? Должен ли так быть в зрелом социуме? Наверное, нет.

Поэтому у нас есть категория людей, которые приняли конкретное решение давать гривну на Силы обороны ежемесячно. Немножко больше заработал – больше задонатил. Понятно, что нельзя все отдавать, потому что нужно как-то существовать. Экономическая ситуация плохая. Но они системно помогают фронту. А других надо уговаривать.

Надо же понимать, что ты живешь в Украине, и если государство не устоит, то и тебя здесь не будет. Может сбежишь за границу, а может нет. Благодаря воспитанию украинских учителей и семей подавляющее большинство украинцев решило помогать Силам обороны по мере возможностей. Им ничего не нужно объяснять.

А по мобилизационных кампаний, то это единственный инструмент для возможности коммуникации через соцсети и информационные ресурсы. Рассказать, что есть 429 бригада "Ахиллес", где проходят службу такие же ребята и девушки как и вы. Бригада формировалась с нуля и получила колоссальный опыт. На текущий момент выделено достаточное финансирование за счет государственного ресурса.

Нужны ли нам субвенции от территориальных общин? Да. И они предоставляют. Нужны ли нам донаты от украинцев? Да. 90% потребностей мы закрываем за счет государственного финансирования и территориальных общин, за что искренне благодарны, а 10%? Это же десятки миллионов гривен, которые нам нужно закрывать через донаты и сборы. Не все можно купить за государственные средства. Официальные закупки – это всегда время, а порой средство нужно здесь и сейчас, чтобы эффективно воевать.

Каждый из нас донатит на свое подразделение. В 2024 году я собирал на квартиру по "еОсели", потому что не смог купить собственного жилья до начала полномасштабной войны. Намерения такие были, но потом началась полномасштабная война, и все отошло в сторону. Тогда у меня было, если не ошибаюсь, 1 миллион 300 тысяч гривен. Однако необходимо было здесь и сейчас покупать БПЛА Shark для разведки. Я добавил. Ничего страшного, останемся живыми, выиграем войну и потом заработаем.

Так же сейчас не хватало на одну из запчастей, которая обеспечивает дистанционное управление. Нужно было 100 тысяч прямо сейчас, чтобы протестировать. Перевел. Побежали дальше. Ничего не сделаешь. Опять минус из тех средств, которые пытаешься немного накапливать, и так ежемесячно. Так или иначе, это война, и ресурсов всегда будет мало.

Что должны понять все украинцы?

Я прошу только об одном: осознавать угрозу, которая никуда не исчезла, и не поддаваться информационным кампаниям, которые нацелены на то, чтобы максимально ослабить Украину. К сожалению, украинское общество поддерживает их, потому что в любой стране принуждение по мобилизации и дальнейшего выполнения боевых задач не воспринимается хорошо. Ни в одной стране. Можете проверить.

У нас реально есть все шансы устоять, но для этого надо иметь единство, силу духа. И дожать их! Историчность момента заключается в том, что все наши исторические фигуры, которые боролись за независимую Украину, не дожали все до конца. По разным причинам: кого-то предали; кто-то пошел на договор с теми, с кем нельзя было договариваться; кому-то не хватило жизни.

Сейчас тот период, когда мы можем аккумулировать все достижения наших предков, которые дали возможность украинскому государству состояться так или иначе. И тогда впервые сможем устоять и не допустить оккупации нашей территории и массовых убийств наших людей. Это наша сила. Над этим надо не просто подумать. Над этим нужно ежедневно работать и меньше обращать внимание на тех, кто думает не об общем, а о собственном и личном.