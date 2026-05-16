Об этом сообщает ирландский вещатель RTE со ссылкой на министра юстиции Ирландии Джима О'Каллагана.

Смотрите также Чехия меняет условия для беженцев: к чему готовиться украинцам

По словам чиновника, правительство действительно рассматривает возможность введения выплат или другой помощи украинцам для репатриации, однако окончательного решения относительно деталей программы пока нет. В частности пока не называют возможные суммы компенсаций или точные сроки запуска инициативы.

Безусловно, будет механизм поощрения людей, которые хотят вернуться в Украину, и, возможно, им понадобится помощь, чтобы вернуться туда,

– заявил О'Каллаган.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В то же время министр подчеркнул, что часть украинцев может захотеть остаться в Ирландии на постоянной основе. В таком случае власти планируют разрабатывать отдельные механизмы легализации и долгосрочного проживания.



Власти Ирландии хотят финансово поощрять украинских беженцев к возвращению домой / Фото Unsplash

Что известно о позиции Ирландии относительно украинских беженцев?

Заявления о возможных выплатах за возвращение прозвучали на фоне масштабных изменений в политике Ирландии в отношении украинцев. Как сообщает The Sunday Times, страна постепенно сокращает программы поддержки, которые действовали после начала полномасштабной войны. В частности уже известно, что:

с августа 2026 года в Ирландии стартует поэтапное выселение около 16 тысяч украинцев из отелей и коммерческого жилья;

выплаты по программе поддержки проживания начнут сокращать уже с сентября 2026 года.

Также известно, что Ирландия совместно с Евросоюзом работает над созданием Программы добровольного возвращения и реинтеграции украинцев. Ее запуск предварительно планируют на март 2027 года.

Что это означает для украинцев?

Эксперты отмечают, что подобные решения могут свидетельствовать о постепенном переходе европейских стран от экстренной гуманитарной поддержки к политике долгосрочного урегулирования миграции украинцев. При этом речь не идет о принудительном возвращении беженцев. Все будущие программы, которые сейчас обсуждают в Ирландии и ЕС, позиционируют именно как добровольные.

Основная идея заключается в том, чтобы помочь украинцам, которые хотят вернуться домой, финансово и организационно адаптироваться после возвращения. Впрочем пока неизвестно, поддержат ли подобные инициативы другие страны Европейского Союза и какими будут окончательные условия таких программ.

Ранее мы писали, что Ирландия постепенно сокращает программу финансовой поддержки для размещения украинских беженцев, уменьшая выплаты с 600 до 400 евро в месяц. Правительство планирует изменить подход к размещению беженцев и отказаться от использования отелей, возвращая их туристической отрасли и местным общинам.