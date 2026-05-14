Как сообщает Czechia Online, пакет нововведений чешское правительство планирует окончательно утвердить до конца мая 2026 года.

Что готовит Чехия для украинских беженцев?

По словам премьер-министра Чехии Анджея Бабиша, главная идея изменений заключается в том, чтобы украинцы больше не имели отдельных условий поддержки по сравнению с гражданами страны. Одним из важнейших изменений может стать новый подход к социальным выплатам.

Правительство Чехии планирует, чтобы украинские беженцы получали помощь по тем же правилам, которые действуют для граждан Чехии. Это означает, что часть специальных программ поддержки и отдельных финансовых льгот могут отменить. Речь идет прежде всего о людях с временной защитой, которые после начала полномасштабной войны получили право на упрощенный доступ к жилью, выплат и медицинских услуг.

Еще одна важная новация касается украинских автомобилей в Чехии. Власти планируют сделать обязательным технический осмотр для машин с украинской регистрацией. Владельцы таких авто должны будут подтверждать исправность транспортного средства, чтобы иметь право пользоваться им на дорогах страны.



Власти Чехии хотят сделать обязательным технический осмотр для машин с украинской регистрацией / Фото Unsplash

Ожидается, что проверки будут касаться:

технического состояния автомобиля;

соответствия экологическим нормам;

безопасности эксплуатации.

В Чехии объясняют, что такие правила должны действовать одинаково для всех водителей, независимо от страны регистрации автомобиля.

Что еще изменится?

Кроме изменений в выплатах и правилах для авто, чешская власть хочет активнее проверять условия проживания украинских беженцев и их трудоустройства. Особое внимание планируют уделять:

наличию медицинского страхования;

легальности работы;

условиям проживания;

борьбе с теневой занятостью.

Инспекторы смогут чаще проводить проверки работодателей и мест проживания людей с временной защитой.

Когда могут заработать новые правила?

Как пишет Reuters, правительство Чехии хочет завершить согласование всех изменений уже до конца мая 2026 года. После окончательного утверждения новые правила могут начать действовать в ближайшее время. Сейчас официальный текст всех изменений еще не обнародован, однако тема уже вызвала активное обсуждение среди украинцев в Чехии, где сейчас проживают сотни тысяч граждан Украины.

Что стоит знать украинским беженцам?

Ранее мы писали, что некоторые страны ЕС постепенно пересматривают условия пребывания украинских беженцев и меняют правила социальной поддержки. В частности, правительства усиливают контроль за:

выплатами,

трудоустройством,

легальностью проживания украинцев за рубежом.

К примеру, в Германии власти усилили контроль за социальными выплатами и трудоустройством украинцев, а в Ирландии планируют отменить программу бесплатного размещения украинских беженцев в отелях, что повлияет на около 16 тысяч человек.