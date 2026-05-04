Речь идет примерно о беженцах, которые сейчас проживают в коммерческих объектах за счет государства. Об этом пишет The Sunday Times.

Что известно о новых правилах для беженцев в Ирландии?

В Ирландии готовят масштабные изменения в программе размещения украинских беженцев, из-за чего тысячи людей могут потерять бесплатное жилье в отелях. Речь идет об около 16 тысяч человек, которые сейчас живут в коммерческих объектах, финансируемых государством.

Правительство планирует постепенно ликвидировать действующую систему, чтобы обеспечить равный доступ к жилью для всех жителей страны. Запуск изменений ожидается уже с августа, а процесс продлится около полугода. Каждый, кого это касается, должен получить предупреждение о выселении минимум за три месяца.

В то же время власти заявляют, что поддержка сохранится для уязвимых категорий населения. Также рассматривается постепенное сокращение финансовой помощи тем, кто принимает украинцев в собственных домах.

Официальные лица объясняют изменения сложной ситуацией на рынке аренды жилья и высокими ценами, однако рассчитывают, что часть людей сможет самостоятельно найти альтернативное жилье.

Что нужно знать беженцам, которые находятся на территории Ирландии?

Условия пребывания украинцев в Ирландии претерпели существенные изменения. Страна постепенно переходит от экстренной помощи к долгосрочной политике интеграции, которая предусматривает сокращение социальных выплат и стимулирование добровольного возвращения домой.

Граждане Украины могут въезжать в Ирландию без визы по биометрическому паспорту, однако по прибытии необходимо оформить временную защиту и получить разрешительный документ от Министерства юстиции. Для доступа к работе и государственным услугам также обязательно оформляется персональный номер PPS.

Финансовая поддержка зависит от условий проживания. В случае размещения в государственном жилье с питанием выплата составляет около 38,80 евро в неделю на взрослого. Для тех, кто арендует жилье самостоятельно, размер помощи может отличаться, но правила регулярно пересматриваются.

Владельцы жилья, которые принимают украинцев, получают уменьшенную компенсацию – около 400 евро в месяц вместо предыдущих 600. Также власти рассматривают возможность введения единовременных выплат для тех, кто добровольно решит вернуться в Украину.

Что нужно знать украинцам, которые ищут убежища в Европе?

Украинские беженцы в Германии могут потерять социальные выплаты, если откажутся от предложенной работы, которая соответствует их квалификации и состоянию здоровья. В то же время страна продолжает предоставлять относительно высокий уровень помощи: около 563 евро для одиноких лиц, 506 евро для пар и от 357 до 471 евро для детей, а также повышенные выплаты для беременных женщин и родителей-одиночек.

В странах ЕС также действует программа добровольного возвращения AVRR, которая предусматривает финансовую поддержку для украинцев, которые решат вернуться домой. Сумма помощи зависит от государства пребывания: в Германии она может достигать до 2000 евро, в Чехии – до 1400 евро, а в Ирландии – до 2500 евро.

В то же время Швейцария изменила подход к предоставлению временной защиты, отказывая украинцам из семи западных регионов, которые считаются безопасными. В результате более сотни беженцев получили решение о депортации, а часть уже покинула страну добровольно.