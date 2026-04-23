Выплаты предоставляются в рамках программы AVRR (Assisted Voluntary Return and Reintegration), реализуемой при поддержке Международной организации по миграции.

Что известно о программе?

Программа AVRR действует в большинстве стран ЕС и предусматривает не только организацию возвращения, но и помощь с реинтеграцией в Украине. Она доступна для украинцев со статусом временной защиты, который, по рекомендации Еврокомиссии, должен оставаться в силе как минимум до 2028 года.

Что предусматривает программа?

Участники могут рассчитывать на:

организацию или компенсацию стоимости проезда (автобус, самолет, иногда багаж);

единовременную финансовую помощь для обустройства жизни после возвращения – на жилье, лечение, образование или другие потребности;

консультационную поддержку и сопровождение.

Какие суммы выплачивают в разных странах?

Размер помощи зависит от страны пребывания:

Германия – до 2000 евро;

Чехия – до 1400 евро;

Испания – от 1000 евро;

Польша – 500 – 1000 евро;

Нидерланды – до 1400 евро;

Австрия – до 1200 евро;

Бельгия – до 1000 евро;

Норвегия – 1500 – 1700 евро;

Ирландия – до 2500 евро;

Франция – 300 – 650 евро наличными плюс до 2500 евро на реинтеграцию (в виде оплаты товаров и услуг в Украине).



Украинским беженцам платят до 2500 евро за возвращение из ЕС / Фото Unsplash

Как получить помощь?

Чтобы воспользоваться программой, нужно:

Обратиться в представительство Международной организации по миграции или в Unity HUB в стране пребывания. Подать заявку на участие. Подготовить необходимые документы (справки об уязвимости могут увеличить сумму выплат). Уведомить миграционные органы о намерении выезда. Получить билеты и финансовую помощь. Подтвердить закрытие статуса временной защиты.

Как пишет Telegraf, по словам заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна, глобальный опыт свидетельствует: чем дольше длится война, тем меньше людей возвращаются. Он отмечает, что возвращение 40 – 50% граждан можно будет считать положительным результатом.

Сколько украинских беженцев находится в ЕС?

По данным Евростата, в странах Европейского Союза сейчас находится более 4 миллионов граждан Украины со статусом временной защиты. Это специальный механизм, который ЕС ввел после начала полномасштабной войны в 2022 году. Наибольшее количество украинцев приняли:

Германия – более 1 миллиона человек;

Польша – примерно от 900 тысяч до 1 миллиона человек;

Чехия – более 350 тысяч.

В то же время фактическое количество украинцев в ЕС может быть несколько больше. Не все оформляют временную защиту – часть находится по другим основаниям, в частности из-за работы, обучения или воссоединения с семьей.