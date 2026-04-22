Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Центра исследований и анализа миграции при независимом институте RFBerlin.

Как изменилась динамика?

Для сравнения, в 2010 году общее количество мигрантов в ЕС составляло около 40 миллионов человек, что свидетельствует о стремительном росте миграционных процессов на протяжении последних 15 лет. Наибольшее количество людей, рожденных за пределами страны, сейчас проживает в Германии – почти 18 миллионов. При этом около 72% из них находятся в трудоспособном возрасте.

Один из авторов отчета, Томмазо Фраттини, отметил, что Германия остается главным направлением для мигрантов в Европе как по абсолютным показателям, так и относительно численности населения. В то же время Испания демонстрирует самые быстрые темпы роста. За последний год количество мигрантов там увеличилось примерно на 700 тысяч человек и достигло 9,5 миллиона.



В отчете подчеркивается, что миграционные процессы распределяются неравномерно. Такие страны, как Люксембург, Мальта и Кипр имеют одну из самых высоких долей иммигрантов относительно собственного населения. По предоставлению убежища, то большинство заявок сосредоточены в нескольких государствах. В частности, Испания, Италия, Франция и Германия вместе принимают почти три четверти всех обращений.

Лидером по количеству принятых беженцев остается Германия – там находится около 2,7 миллиона человек с таким статусом. У Евростате отмечают, что рост миграции продолжает влиять на рынок труда, социальную политику и экономическое развитие стран ЕС, что делает этот вопрос одним из ключевых для европейской повестки дня.

Ранее мы писали, что после ослабления ограничений на выезд в ЕС могли отправиться около 400 тысяч молодых украинских мужчин, что вызывает беспокойство в Европе. Всего же в ЕС находится более 4 миллионов украинцев со статусом временной защиты, а больше всего их в Германии, Польше и Чехии.