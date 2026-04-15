Как говорится на платформе Relocate.to, подать заявку можно только в течение ограниченного времени, а конкуренция обещает быть чрезвычайно высокой.
Что известно о получении нового долгосрочного статуса?
Регистрация длится с 1 по 30 апреля 2026 года. Однако даже те, кто отвечает всем требованиям, не гарантированно получат статус. Причина – ограниченная квота:
- около 15 тысяч мест;
- до 400 тысяч потенциальных заявителей.
Фактически это означает, что на одно место претендует более 20 человек. В таких условиях решающими становятся не только соответствие критериям, но и скорость подачи документов.
Что дает новый статус?
Новый тип разрешения фактически приближает украинцев к полноценным резидентам к полноценным резидентам Чехии. Он предусматривает:
- свободный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений;
- возможность менять работодателя без бюрократии;
- право заниматься бизнесом или работать как фрилансер;
- путешествия по странам Шенгенской зоны до 90 дней каждые полгода;
- зачисление лет проживания в будущий постоянный статус.
Это особенно важно на фоне того, что временная защита в ЕС имеет ограниченный характер.
Важно! Как напоминают на сайте Еврокомиссии, ЕС продлил режим временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года.
Кто может подать заявку?
Чешская сторона установила четкие критерии, которые проверяются через государственные реестры. Основные условия:
- не менее 2 лет временной защиты в Чехии;
- официальный доход от 440 тысяч крон в год (плюс 110 тысяч на каждого члена семьи);
- отсутствие социальной помощи;
- отсутствие судимостей;
- дополнительным преимуществом является наличие детей, посещающих школу или детсад.
Фактически программа ориентирована на тех, кто уже интегрировался в стране и имеет стабильное финансовое положение.
Чехія відкрила реєстрацію для українців
Как подать заявку?
Процедура состоит из двух этапов:
- Онлайн-регистрация (апрель 2026 года)
Заявку нужно подать через портал Министерство внутренних дел Чехии. На этом этапе необходимо загрузить документы, подтверждающие доход за 2024 год – налоговые декларации или справки от работодателя.
- Биометрия (октябрь 2026 года)
Кандидаты, которые пройдут предварительный отбор, получат приглашение на сдачу биометрических данных. Окончательное решение будет приниматься до конца года. В случае одобрения заявитель получит карту резидента сроком на 5 лет.
Новый статус может стать ключевым решением для украинцев, которые планируют остаться в Чехии надолго. В отличие от временной защиты, он:
- не зависит от ежегодных политических решений;
- дает больше свободы в трудоустройстве;
- открывает путь к постоянному проживанию.
Однако из-за ограниченного количества мест и короткий срок подачи шанс получить его будут иметь только те, кто уже подготовил документы и успеет подать заявку одним из первых.
Ранее в Чехии предлагали пересмотреть правила временной защиты для украинских беженцев в ЕС, в частности, ограничить защиту для трудоспособных мужчин и граждан из безопасных регионов Украины.