Як мовиться на платформі Relocate.to, подати заявку можна лише протягом обмеженого часу, а конкуренція обіцяє бути надзвичайно високою.

Що відомо про отримання нового довгострокового статусу?

Реєстрація триває з 1 по 30 квітня 2026 року. Проте навіть ті, хто відповідає всім вимогам, не гарантовано отримають статус. Причина – обмежена квота:

близько 15 тисяч місць;

до 400 тисяч потенційних заявників.

Фактично це означає, що на одне місце претендує понад 20 людей. У таких умовах вирішальними стають не лише відповідність критеріям, а й швидкість подачі документів.

Що дає новий статус?

Новий тип дозволу фактично наближає українців до повноцінних резидентів Чехії. Він передбачає:

вільний доступ до ринку праці без додаткових дозволів;

можливість змінювати роботодавця без бюрократії;

право займатися бізнесом або працювати як фрілансер;

подорожі країнами Шенгенської зони до 90 днів кожні пів року;

зарахування років проживання до майбутнього постійного статусу.

Це особливо важливо на тлі того, що тимчасовий захист у ЄС має обмежений характер.

Важливо! Як нагадують на сайті Єврокомісії, ЄС продовжив режим тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року.

Хто може подати заявку?

Чеська сторона встановила чіткі критерії, які перевіряються через державні реєстри. Основні умови:

щонайменше 2 роки тимчасового захисту в Чехії;

офіційний дохід від 440 тисяч крон на рік (плюс 110 тисяч на кожного члена сім'ї);

відсутність соціальної допомоги;

відсутність судимостей;

додатковою перевагою є наявність дітей, які відвідують школу чи дитсадок.

Фактично програма орієнтована на тих, хто вже інтегрувався в країні та має стабільне фінансове становище.



Чехія відкрила реєстрацію для українців / Фото Unsplash

Як подати заявку?

Процедура складається з двох етапів:

Онлайн-реєстрація (квітень 2026 року)

Заявку потрібно подати через портал Міністерство внутрішніх справ Чехії. На цьому етапі необхідно завантажити документи, що підтверджують дохід за 2024 рік – податкові декларації або довідки від роботодавця.

Біометрія (жовтень 2026 року)

Кандидати, які пройдуть попередній відбір, отримають запрошення на здачу біометричних даних. Остаточне рішення ухвалюватиметься до кінця року. У разі схвалення заявник отримає карту резидента терміном на 5 років.

Новий статус може стати ключовим рішенням для українців, які планують залишитися в Чехії надовго. На відміну від тимчасового захисту, він:

не залежить від щорічних політичних рішень;

дає більше свободи у працевлаштуванні;

відкриває шлях до постійного проживання.

Однак через обмежену кількість місць і короткий термін подачі шанс отримати його матимуть лише ті, хто вже підготував документи і встигне подати заявку одним із перших.

Раніше у Чехії пропонували переглянути правила тимчасового захисту для українських біженців у ЄС, зокрема, обмежити захист для працездатних чоловіків і громадян з безпечних регіонів України.