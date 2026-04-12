Відповідну заяву оприлюднили на сайті перевізника 9 квітня.

Яка позиція RegioJet?

Компанія вже розпочала повернення коштів пасажирам за придбані квитки та звинуватила державного оператора PKP Intercity у створенні перешкод для чесної конкуренції. У RegioJet заявляють, що зіткнулися з:

обмеженнями доступу до інфраструктури,

проблемами з продажем квитків на вокзалах,

затримками у передачі ремонтної бази у Варшаві.

Попри вихід із внутрішнього ринку, перевізник продовжить виконувати міжнародні рейси через Польщу:

з Варшави до Праги,

з Перемишля через Краків до чеської столиці.

Пасажирам, які постраждали від скасування рейсів, компанія пропонує не лише повернення коштів, а й додаткову компенсацію у розмірі 100 злотих.

Власник компанії Радім Янчура різко розкритикував умови роботи на польському ринку. В інтерв'ю порталу Euro.cz він назвав ситуацію "справжнім пеклом". За його словами, рішення про вихід ухвалили для збереження фінансової стабільності бізнесу.



Чеський перевізник RegioJet йде з польського ринку

У RegioJet також стверджують, що після їхнього виходу на ринок ціни у PKP Intercity знизилися до 70%, що, на думку компанії, може свідчити про недобросовісну конкуренцію з боку домінуючого гравця.

Що відомо про вихід RegioJet на чеському ринку?

Чеський перевізник зайшов на польський ринок лише у вересні 2025 року в тестовому режимі. За цей час компанія намагалася налагодити роботу за стандартами, які вже діють у Чехії, Словаччині, Австрії та Угорщині.

Однак, попри фінансову стабільність і плани розширення, у RegioJet заявляють про політичний та медійний тиск, а також відсутність рівних умов ведення бізнесу. Водночас компанія не виключає повернення до Польщі у майбутньому – за умови, що ринок стане відкритішим і прозорішим.

Раніше ми писали, що Єврокомісія оштрафувала залізниці Чехії та Австрії на 48 мільйонів євро за змову проти RegioJet. Вони блокували компанії доступ до вживаних вагонів.