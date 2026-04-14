Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Берлин во вторник, 14 апреля и провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, пишет DW.

Интересно Нескольким категориям работников повысят зарплату в Польше в 2026 году: кому именно

Что известно об украинских мужчинах в Германии?

Фридрих Мерц заявил, что Германия будет поддерживать усилия Украины в ограничении выезда мужчин призывного возраста в страны ЕС, пишут "Новости.Live".

Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать, чтобы было и в дальнейшем единство украинского общества, и для того, чтобы можно было Украину действительно отстроить,

– заявил он.

Также Мерц добавил, что Германия будет работать над тем, чтобы беженцы могли легче вернуться домой. Кроме того, правительство будет работать совместно с Украиной над ограничением количества мужчин, нашедших убежище в стране, ведь важно, чтобы мужчины возвращались в Украину и "помогали своей стране".

Важно! По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось примерно 1,34 миллиона беженцев.

Что еще следует знать украинцам в Германии?