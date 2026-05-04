Йдеться приблизно про біженців, які наразі проживають у комерційних об'єктах за рахунок держави. Про це пише The Sunday Times.

Дивіться також Одна з країн Європи планує запустити механізм повернення українців додому

Що відомо про нові правила для біженців в Ірландії?

В Ірландії готують масштабні зміни в програмі розміщення українських біженців, через що тисячі людей можуть втратити безкоштовне житло в готелях. Мова йде про близько 16 тисяч людей, які зараз мешкають у комерційних об'єктах, що фінансуються державою.

Уряд планує поступово ліквідувати чинну систему, щоб забезпечити рівний доступ до житла для всіх мешканців країни. Запуск змін очікується вже з серпня, а процес триватиме близько пів року. Кожен, кого це стосується, має отримати попередження про виселення щонайменше за три місяці.

Водночас влада заявляє, що підтримка збережеться для вразливих категорій населення. Також розглядається поступове скорочення фінансової допомоги тим, хто приймає українців у власних домівках.

Офіційні особи пояснюють зміни складною ситуацією на ринку оренди житла та високими цінами, однак розраховують, що частина людей зможе самостійно знайти альтернативне житло.

Що потрібно знати біженцям, які перебувають на території Ірландії?

Умови перебування українців в Ірландії зазнали суттєвих змін. Країна поступово переходить від екстреної допомоги до довгострокової політики інтеграції, яка передбачає скорочення соціальних виплат і стимулювання добровільного повернення додому.

Громадяни України можуть в'їжджати до Ірландії без візи за біометричним паспортом, однак після прибуття необхідно оформити тимчасовий захист і отримати дозвільний документ від Міністерства юстиції. Для доступу до роботи та державних послуг також обов'язково оформлюється персональний номер PPS.

Фінансова підтримка залежить від умов проживання. У разі розміщення в державному житлі з харчуванням виплата становить близько 38,80 євро на тиждень на дорослого. Для тих, хто орендує житло самостійно, розмір допомоги може відрізнятися, але правила регулярно переглядаються.

Власники житла, які приймають українців, отримують зменшену компенсацію – близько 400 євро на місяць замість попередніх 600. Також влада розглядає можливість запровадження одноразових виплат для тих, хто добровільно вирішить повернутися в Україну.

Що потрібно знати українцям, які шукають прихистку в Європі?

Українські біженці в Німеччині можуть втратити соціальні виплати, якщо відмовляться від запропонованої роботи, яка відповідає їхній кваліфікації та стану здоров'я. Водночас країна продовжує надавати відносно високий рівень допомоги: близько 563 євро для самотніх осіб, 506 євро для пар і від 357 до 471 євро для дітей, а також підвищені виплати для вагітних жінок і батьків-одинаків.

У країнах ЄС також діє програма добровільного повернення AVRR, яка передбачає фінансову підтримку для українців, що вирішать повернутися додому. Сума допомоги залежить від держави перебування: у Німеччині вона може сягати до 2000 євро, у Чехії – до 1400 євро, а в Ірландії – до 2500 євро.

Водночас Швейцарія змінила підхід до надання тимчасового захисту, відмовляючи українцям із семи західних регіонів, які вважаються безпечними. У результаті понад сотня біженців отримали рішення про депортацію, а частина вже залишила країну добровільно.