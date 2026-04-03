Українці з семи регіонів країни вже не можуть отримати прихисток у Швейцарії – і з моменту оголошення про зміни у законодавстві країни 150 людей поїхали зі Швейцарії самі. А ось 104 біженці отримали наказ про депортацію, повідомляє Швейцарська телерадіомовна корпорація.
Що відомо про депортацію українців зі Швейцарії?
Загалом з 2022 року Швейцарія надала притулок майже 70 тисячам українських біженців. Та після впровадження нових міграційних правил з 1 листопада 2025 року вже майже 400 громадян України отримали відмови у статусі S. Причому 207 людей були заявниками, а 303 встигли подати свої заяви ще до 1 листопада – втім, їх все ще відхилили.
Відтепер прихисток у Швейцарії не можуть отримати люди з таких областей:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
А станом на кінець лютого уряд країни вже встиг видати 104 накази про депортацію, і 29 з них набули юридичної сили. Тим часом ще 20 заяв чекають на рішення Федерального адміністративного суду.
145 українців вже добровільно покинули країну добровільно.
Тим часом у Державному секретаріаті з питань міграції заявляють, що кожен випадок, коли мовиться про відмову у захисті, розглядається окремо, аби визначити, чи є депортація до України обґрунтованою Через це розгляд наданих доказів став більш трудомістким.
