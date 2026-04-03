Украинцы из семи регионов страны уже не могут получить приют в Швейцарии – и с момента объявления об изменениях в законодательстве страны 150 человек уехали из Швейцарии сами. А вот 104 беженца получили приказ о депортации, сообщает Швейцарская телерадиовещательная корпорация.
Что известно о депортации украинцев из Швейцарии?
Всего с 2022 года Швейцария предоставила убежище почти 70 тысячам украинских беженцев. И после внедрения новых миграционных правил с 1 ноября 2025 года уже почти 400 граждан Украины получили отказы в статусе S. Причем 207 человек были заявителями, а 303 успели подать свои заявления еще до 1 ноября – впрочем, их все еще отклонили.
Отныне убежище в Швейцарии не могут получить люди из таких областей:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
А по состоянию на конец февраля правительство страны уже успело издать 104 приказа о депортации, и 29 из них вступили в юридическую силу. Тем временем еще 20 заявлений ждут решения Федерального административного суда.
145 украинцев уже добровольно покинули страну добровольно.
Между тем в Государственном секретариате по вопросам миграции заявляют, что каждый случай, когда говорится об отказе в защите, рассматривается отдельно, чтобы определить, является ли депортация в Украину обоснованной Из-за этого рассмотрение предоставленных доказательств стало более трудоемким.
