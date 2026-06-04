Изменения в законах о приобретении недвижимости, среди прочего, направлены также на упрощение проверок, пишет InPoland.

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Как изменятся правила покупки недвижимости в Польше?

Представитель правительства Адам Шляпка рассказал, что новый законопроект вводит электронную процедуру подачи документов нотариусами. Отныне каждый раз, когда иностранцы будут покупать недвижимость, а также доли и акции в компаниях, они будут оформлять документы цифровым способом.

Эти изменения, по словам представителя, касаются упорядочения и контроля за приобретенной недвижимостью в Польше. Нотариусы будут подавать документы в Министерство внутренних дел и администрации (MSWiA) исключительно в электронном виде.

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По состоянию на сейчас основным источником информации о том, каким количеством жилья и другой недвижимости в Польше владеют иностранцы, есть выписки из нотариальных актов. Все документы подаются в бумажном виде в течение 7 дней с оформления акта.



Документы о покупке недвижимости нужно будет подавать электронно / Фото Pexels

Впрочем, из-за этого ежегодно ведомство фиксирует случаи, когда нотариусы не подают документы вовремя, и это влияет на достоверность юридических операций, а также точность реестров. А вот новая система позволит подавать документы быстрее через ИТ-систему CREWAN.

Сколько украинцев покупают жилье в Польше?

Сейчас в Польше проживает немало украинцев, имеющих в стране временную защиту – и часть из них покупают недвижимость. Сейчас доля иностранцев, покупающих жилье в Варшаве, составляет примерно 10% – и больше всего среди этих иностранцев именно украинцев.

По данным 2025 года, украинцы владеют примерно 9,3 тысячами квартир в Польше.