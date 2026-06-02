О согласии продлить временную защиту во время "круглого стола" в Европарламенте сообщила представительница Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Улльрих, пишет "Радио Свобода".

Как изменится временная защита после 2027 года?

О возможности ограничения временной защиты для мужчин призывного возраста разговоры ведутся уже давно. Но сейчас чиновники в Еврокомиссии уже подтверждают возможность такого развития событий.

Конечно, мы все стремимся к миру, но должны планировать, исходя и из альтернативного сценария. Вместе с тем продолжаются дискуссии о возможных адаптаций правил для будущих прибытий,

– сообщила Улльрих.

Также она добавила, что обсуждение о введении ограничений в Совете ЕС все еще продолжаются, а выводов нет. Впрочем, в любом случае эти изменения не будут касаться украинцев, находящихся под временной защитой. Поэтому, более миллиона ста пятидесяти тысячам украинских мужчин, уже имеющих этот статус в Европе, ничего не угрожает.

Когда мы говорим о будущих прибытия, то речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителей ... Это не касалось бы тех, кто уже имеет временную защиту,

– подчеркнула представительница Генерального директората.

Также ранее уже обсуждалась и возможность ограничения предоставления временной защиты украинцам, что едут из "безопасных" регионов Украины – но от этой идеи отказались.

Сейчас в ЕС примерно 4,33 миллиона человек из Украины имеют временную защиту. Больше всего их (28,7%) находится в Германии, также немало Украинцы есть в Польше и Чехии.

В Польше также хотят ограничить защиту для мужчин

Польша уже заявила, что поддерживает идею исключения украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты. Кроме того, правительство страны хочет полностью отойти от специальных льгот для украинских беженцев, и вместо этого перейти к общим миграционным правилам, которые применяются к гражданам других стран.

В Польше также считают, что этот подход положительно повлияет на отношения с Украиной.