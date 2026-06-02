Зарплата в Германии регулярно пересматривается – и сейчас даже люди, работающие на минимальную ставку в стране, могут позволить себе достойный уровень жизни, пишут на сайте Федерального правительства Германии.

Какая минимальная зарплата в Германии в 2026 году?

Официально повышали зарплату в Германии последний раз 1 января 2026 года – и это было одно из самых высоких повышений за последние годы, что повлияло практически на 6 миллионов работников по всей стране, в том числе и на украинцев.

Сейчас минимальная ставка составляет 13,90 евро (примерно 717 гривен) в час. Если работать полный рабочий день, то есть 40 часов в неделю, можно зарабатывать примерно 2 409 евро в месяц до уплаты налогов. А вот после налогов "на руки" работники получают примерно 1650 – 1750 евро в месяц.

Эту минимальную зарплату должны получать все работники, независимо от их формы занятости или гражданства, поэтому украинцы также могут рассчитывать на нее. И на этом повышение не заканчиваются – следующий пересмотр зарплаты запланирован на начало 2027 года, когда ставку планируют поднять до 14,60 евро в час.

Интересно! Впервые минимальная зарплата, распространяющаяся на всю страну, в Германии появилась только в 2015 году. Тогда ставку ввели на уровне 8,50 евро, чтобы защитить работников от слишком низких заработков. С тех пор она росла практически каждый год.

Вот как менялись минимальные заработки в Германии:

2024 год – 12,41 евро;

2025 год – 12,82 евро;

2026 год – 13,90 евро;

2027 год – 14,60 евро.

Как определяют размер минимальной зарплаты?

Решение о повышении зарплаты в Германии принимает не правительство, а специальная независимая комиссия, в которую приглашают работодателей, профсоюзы и экономических экспертов. Проводится анализ инфляции, ситуации на рынке труда, уровня зарплат, а также экономических показателей страны. И только на основе этих данных в конце концов определяется новый минимум зарплаты.

К слову, поднять заработную плату планируют также и в Польше – там сумма заработков может измениться с 2027 года. Впрочем, правительство еще не определилось с точной суммой.