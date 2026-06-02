Мозаика XIX века расположена в торговом пассаже "Галерея Викторио Эмануэле II", и уже в течение определенного времени она нуждалась в обновлении: на крошечных розовых плитках, изображавших яички быка, образовались вмятины из-за обычая туристов вращаться на них на пятке, пишет The Guardian.

Интересно "Слово из 4 букв": пилот развернул самолет из-за странного названия Bluetooth одного пассажира

Почему в Милане "кастрировали" известного быка?

Туристов тянула к "разъяренному быку" городская легенда – мол, если поставить правую пятку на мозаичные яички животного и обернуться трижды, это принесет деньги и процветание – или же по крайней мере гарантирует возвращение в Милан, как бросание монетки в фонтан.

Эта привычка туристов в конце концов привела к тому, что в мозаике образовалась большая вмятина – и поэтому быка отдали на реставрацию. Снова мозаика, являющаяся символом Турина, столицы Италии на время ее создания, стала доступной для туристов в понедельник – вот только большинство осталось не впечатлено результатом: быка лишили его знаменитых яичек.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В Милане пришлось реставрировать мозаику быка: смотрите видео

Туристы недовольны изменениями

Городской советник Милана, Марко Гранелли, опубликовал у себя в фейсбуке сообщение о завершении реставрационных работ – но в ответ наткнулся только на шквал критики и насмешек.

Чего-то не хватает,

– метко отметил один из комментаторов.

Многие заметили, что теперь "разъяренный бык" больше напоминает самца вола – этих животных в сельском хозяйстве кастрируют для того, чтобы подавить выработку тестостерона. Многие туристы убеждены, что яичек животное лишили для того, чтобы отговорить туристов снова портить мозаику.

Между тем городские власти Милана уже обвинили в цензуре и растрате государственных средств – ведь реставрация стоила городу 30 000 евро.