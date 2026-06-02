Мозаїка XIX століття розташована у торговому пасажі "Галерея Вікторіо Емануеле II", і вже протягом певного часу вона потребувала оновлення: на крихітних рожевих плитках, що зображували яєчка бика, утворилися вм'ятини через звичай туристів обертатися на них на п'яті, пише The Guardian.

Цікаво "Слово з 4 літер": пілот розвернув літак через дивну назву Bluetooth одного пасажира

Чому у Мілані "кастрували" відомого бика?

Туристів тягнула до "розлюченого бика" міська легенда – мовляв, якщо поставити праву п'яту на мозаїкові яєчка тварини та обернутися тричі, це принесе гроші та процвітання – або ж принаймні гарантує повернення до Мілана, як кидання монетки у фонтан.

Ця звичка туристів зрештою призвела до того, що у мозаїці утворилася велика вм'ятина – і тому бика віддали на реставрацію. Знову мозаїка, що є символом Турина, столиці Італії на час її створення, стала доступною для туристів у понеділок – ось тільки більшість залишилася не вражена результатом: бика позбавили його знаменитих яєчок.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У Мілані довелося реставрувати мозаїку бика: дивіться відео

Туристи незадоволені змінами

Міський радник Мілана, Марко Гранеллі, опублікував у себе в фейсбуці допис про завершення реставраційних робіт – але у відповідь наштовхнувся тільки на шквал критики й глузувань.

Чогось не вистачає,

– влучно зазначив один з коментаторів.

Чимало людей зауважили, що тепер "розлючений бик" більше нагадує самця вола – цих тварин у сільському господарстві каструють для того, аби пригнітити вироблення тестостерону. Чимало туристів переконані, що яєчок тварину позбавили для того, аби відохотити туристів знову псувати мозаїку.

Тим часом міську владу Мілана вже звинуватили у цензурі та розтрачанні державних коштів – адже реставрація коштувала місту 30 000 євро.