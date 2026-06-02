Про згоду продовжити тимчасовий захист під час "круглого столу" в Європарламенті повідомила представниця Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції і внутрішніх справ Корінна Улльріх, пише "Радіо Свобода".

Цікаво Найбільше підвищення за роки: яка зараз мінімальна зарплата в Німеччині

Як зміниться тимчасовий захист після 2027 року?

Про можливість обмеження тимчасового захисту для чоловіків призовного віку розмови ведуться вже давно. Але зараз чиновники у Єврокомісії вже підтверджують можливість такого розвитку подій.

Звісно, ми всі прагнемо миру, але мусимо планувати, виходячи й з альтернативного сценарію. Разом із тим тривають дискусії щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів,

– повідомила Улльріх.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Також вона додала, що обговорення щодо запровадження обмежень у Раді ЄС все ще тривають, а висновків немає. Втім, у кожному разі ці зміни не стосуватимуться українців, що перебувають під тимчасовим захистом. Відтак, понад мільйону ста п'ятдесяти тисячам українських чоловіків, що вже мають цей статус у Європі, нічого не загрожує.

Коли ми говоримо про майбутні прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників… Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист,

– підкреслила представниця Генерального директорату.

Також раніше вже обговорювалася і можливість обмеження надання тимчасового захисту українцям, що їдуть з "безпечних" регіонів України – але від цієї ідеї відмовилися.

Наразі у ЄС приблизно 4,33 мільйона людей з України мають тимчасовий захист. Найбільше їх (28,7%) перебуває у Німеччині, також чимало Українці є у Польщі та Чехії.

У Польщі також хочуть обмежити захист для чоловіків

Польща вже заявила, що підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку з системи тимчасового захисту. Окрім того, уряд країни хоче повністю відійти від спеціальних пільг для українських біженців, і натомість перейти до загальних міграційних правил, які застосовуються до громадян інших країн.

У Польщі також вважають, що цей підхід позитивно вплине на відносини з Україною.