Про ситуацію, коли жінці відмовили у перетині кордону через помилку у спілкуванні з польськими прикордонниками, розповів представник компанії візової підтримки та працевлаштування в Європі у своєму тіктоці.

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Чому українку не пропустили через кордон?

Певно, мандрівникам вже доводилося чути про те, що жартувати з прикордонниками під час перетину кордону Польщі не варто. Втім, є ще кілька моментів, що можуть привести до проблем.

В мене в руках свіженька копія відмови у в'їзді, яка була видана на кордоні в ніч з 26 на 27 травня моїй клієнтці,

– поділився чоловік.

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Жінку, що мала перетнути кордон, дуже прискіпливо розпитував прикордонник. Ось кілька з питань, що він ставив:

Куди жінка їде?

Що вона везе з собою?

Скільки грошей має на поїздку?

В українки також перевірили багаж, і вона розповіла, що їде до доньки на три дні, а з собою має 300 злотих. Втім, за кількістю речей прикордонник зрозумів, що поїздка запланована точно на довший термін.

Українку не пропустили через польський кордон: дивіться відео

Виявляється, жінка насправді планувала поїхати на роботу – попри те, що її донька справді живе у Гданську, тож версія видавалася правдоподібною.

Але жінка не могла назвати адресу доньки, тож прикордонник тиснув на неї, і врешті-решт вона зізналася, що їде по біометрії на роботу,

– пояснив представник компанії.

Зізнання призвело до того, що жінці видали лист-відмову. Виявилося, що для тривалого перебування у Польщі жінці потрібно значно більше коштів, і вона має точно знати, де житиме. А якщо людина їде до Польщі працювати, з собою вона обов'язково повинна мати запрошення на роботу.

Ще одна причина, через яку жінці відмовили у в'їзді – це відсутність медичного страхування. Документ є обов'язковим для перетину кордону, та чимало людей про нього не замислюються, поки в них не вимагають його на кордоні. Тож краще потурбуватися про усі ці нюанси завчасно, аби не витрачати марно гроші на дорогу.

До слова, раніше ми розповідали про ще один випадок, коли українку не пропустили через польський кордон – цього разу через одну річ у її багажі. Виявляється, жінка везла там бивні моржа – а для перевезення такого специфічного предмета потрібно мати окремий дозвіл.