Цього року агенція SW Research у Польщі провела дослідження поважності 56 професій вже вшосте, і цього року перше місце змінилося, пише InPoland.
Які професії у Польщі поважають найбільше
Протягом попередніх п'яти років пожежники залишалися найпопулярнішою і найбільш поважною у суспільстві професією. Втім, цьогоріч першість здобули парамедики: їх поважають 79,6% респондентів.
А ось пожежники посіли друге місце у рейтингу довіри, поступившись зовсім трохи – їхню роботу позитивно оцінюють 78,8% людей. Третє місце у рейтингу отримали пілоти з рівнем поваги у 76,9%.
Ось хто ще потрапив до десятки лідерів:
- лікарі – 73%;
- медсестри – 69,3%;
- фармацевти/хіміки – 63,4%;
- професори університетів – 61,2%;
- прикордонники – 60,4%;
- шахтарі – 58,4;
- професійні військові у званні капітана – 58,3%.
Які типи роботи поляки поважають найменше?
Найменшу повагу у поляків 2026 року викликають інфлюенсери – їх поважають тільки 14,7% усіх респондентів. Ютубери опинилися ще нижче у рейтингу з рівнем поваги у 16,2%.
Політики випереджають їх лише трохи – загалом їх поважають 21,1% людей у Польщі.
Цьогорічний рейтинг підтверджує, що поляки найбільше цінують професії, які передбачають реальну відповідальність за життя, здоров’я та безпеку. Водночас низькі рейтинги політиків та інтернет-творців демонструють постійну відсутність довіри до професій, пов’язаних із саморекламою, владою та менш відчутною соціальною корисністю,
– підсумували автори.
Загалом в опитуванні взяли 1006 поляків віком від 16 до 80 років.