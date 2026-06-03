О ситуации, когда женщине отказали в пересечении границы из-за ошибки в общении с польскими пограничниками, рассказал представитель компании визовой поддержки и трудоустройства в Европе в своем тиктоке.

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Почему украинку не пропустили через границу?

Вероятно, путешественникам уже приходилось слышать о том, что шутить с пограничниками во время пересечения границы Польши не стоит. Впрочем, есть еще несколько моментов, что могут привести к проблемам.

У меня в руках свеженькая копия отказа во въезде, которая была выдана на границе в ночь с 26 на 27 мая моей клиентке,

– поделился мужчина.

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Женщину, что должна была пересечь границу, очень придирчиво расспрашивал пограничник. Вот несколько из вопросов, что он задавал:

Куда женщина едет?

Что она везет с собой?

Сколько денег имеет на поездку?

У украинки также проверили багаж, и она рассказала, что едет к дочери на три дня, а с собой имеет 300 злотых. Впрочем, по количеству вещей пограничник понял, что поездка запланирована точно на более долгий срок.

Украинку не пропустили через польскую границу: смотрите видео

Оказывается, женщина на самом деле планировала поехать на работу – несмотря на то, что ее дочь действительно живет в Гданьске, поэтому версия казалась правдоподобной.

Но женщина не могла назвать адрес дочери, поэтому пограничник давил на нее, и в конце концов она призналась, что едет по биометрии на работу,

– пояснил представитель компании.

Признание привело к тому, что женщине выдали письмо-отказ. Оказалось, что для длительного пребывания в Польше женщине нужно значительно больше средств, и она должна точно знать, где будет жить. А если человек едет в Польшу работать, с собой он обязательно должен иметь приглашение на работу.

Еще одна причина, по которой женщине отказали во въезде – это отсутствие медицинского страхования. Документ является обязательным для пересечения границы, и многие о нем не задумываются, пока у них не требуют его на границе. Поэтому лучше позаботиться обо всех этих нюансах заранее, чтобы не тратить зря деньги на дорогу.

К слову, ранее мы рассказывали о еще одном случае, когда украинку не пропустили через польскую границу – на этот раз из-за одной вещи в ее багаже. Оказывается, женщина везла там бивни моржа – а для перевозки такого специфического предмета нужно иметь отдельное разрешение.