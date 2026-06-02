Про це повідомляє польське видання RMF24 із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Яка позиція Польщі?

За даними журналістів, польська сторона вже надсилає відповідні сигнали до Брюсселя, де тривають консультації щодо майбутнього механізму тимчасового захисту для українців. Очікується, що це питання обговорять міністри внутрішніх справ країн ЄС під час зустрічі 4 червня.

Після завершення консультацій Європейська комісія може представити нову пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для громадян України до 2028 року. Водночас не виключається, що механізм зазнає певних змін.

На нашу думку, не має бути суперечностей у тому, щоб люди, які й так не можуть легально залишати Україну, не отримували тимчасовий захист у країнах ЄС,

– цитує видання одного з польських дипломатів.

У Варшаві вважають, що такий підхід міг би позитивно вплинути й на відносини з Україною. Польська сторона зазначає, що Київ також зацікавлений у поверненні частини громадян через нестачу людських ресурсів, необхідних для забезпечення обороноздатності країни.



Чи варто переживати українцям?

Водночас Польща наголошує, що не йдеться про позбавлення українців базових прав чи гуманітарної допомоги. Ідея полягає в тому, щоб чоловіки призовного віку перебували в країнах ЄС на загальних підставах, як і інші іноземці, без автоматичного отримання статусу тимчасового захисту.

Варшава не підтримує іншу пропозицію, яка передбачає надання або скасування тимчасового захисту залежно від регіону походження українців. На думку польської влади, такий підхід був би несправедливим, оскільки російські ракетні удари можуть відбуватися на всій території України.

Яка позиція України?

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, які цитує LB.ua, від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхали близько 8 мільйонів українців, серед яких приблизно чверть становлять чоловіки призовного віку.

Міністр раніше заявляв, що така ситуація поступово перетворюється на виклик для національної безпеки. Також Україна веде переговори з окремими західними державами щодо програм добровільного повернення громадян. Серед можливих стимулів розглядається фінансова підтримка для тих, хто вирішить повернутися додому після тривалого перебування за кордоном.

Раніше ми писали, що Міністри внутрішніх справ ЄС 4 червня обговорять можливе продовження тимчасового захисту для українців після 2027 року. Остаточне рішення не планується, але будуть оцінені сценарії та сформульовані рекомендації для Єврокомісії.