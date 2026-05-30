Как пишет Ewarszawa.pl, спрос со стороны этих групп стабильно повышается из года в год, формируя заметный тренд на рынке столицы Польши.
Сколько жилья приобрели украинцы и белорусы?
Среди наших варшавских клиентов доля иностранцев в последнее время остается стабильной на уровне около 10 процентов,
– отметил он.
Самой большой группой среди иностранных клиентов остаются украинцы. Они покупают жилье в Варшаве как для собственного проживания, так и с инвестиционной целью. Вторую по активности группу составляют граждане Беларуси, чье присутствие на рынке также быстро растет.
Эксперты связывают это с миграционными процессами и изменениями на рынке труда в польской столице. По данным рынка, в 2025 году белорусы приобрели в Польше более 2700 квартир общей площадью почти 192 тысячи квадратных метров. Украинцы сейчас владеют около 9,3 тысячами квартир в стране.
Аналитики отмечают, что спрос со стороны граждан Украины и Беларуси уже стал одним из факторов, который влияет на структуру спроса в сегменте новостроек в Warsaw, и эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие годы.
Что известно о стоимости недвижимости в Польше?
- По данным Numbeo, самое дорогое жилье среди крупных польских городов остается в Варшаве. В центре столицы квадратный метр квартиры стоит в среднем 22,9 тысячи злотых, что составляет около 274,8 тысячи гривен. На вторичном рынке жилья также фиксируют рост цен.
- В частности, в большинстве крупных городов стоимость квартир за последние месяцы повысилась на несколько процентов в годовом измерении, тогда как в Варшаве цены остаются относительно стабильными без резких скачков.