Про це повідомило фінське видання Yle. Таким чином, Фінляндію залишила майже половина тих, хто шукав там тимчасовий захист.

Чому українці виїжджають з Фінляндії?

Однією з ключових причин називають невизначеність щодо майбутнього. Уже наступного року завершується дія програми тимчасового захисту в ЄС, і для того, щоб залишитися, українцям потрібно мати роботу. Втім, саме з працевлаштуванням у Фінляндії виникають найбільші труднощі.

Українці скаржаться на:

мовний бар'єр,

високі вимоги роботодавців,

нестачу вакансій.

Більшість компаній вимагають знання фінської мови, тоді як англійської часто недостатньо. До того ж рівень безробіття в країні залишається одним із найвищих у Європі.

Як українцям живеться у Фінляндії?

Про складнощі інтеграції свідчать і особисті історії. 25-річна українка Владислава Онуфрієнко розповіла, що, попри досвід роботи та знання кількох мов, не змогла знайти стабільну роботу після закриття університетської їдальні, де вона працювала. Зрештою дівчина вирішила виїхати з країни.

Схожа ситуація і в інженера-будівельника з Маріуполя Андрія Камінського. Він регулярно надсилає десятки резюме, але майже не отримує відповідей. Через відсутність перспектив чоловік також вирішив залишити Фінляндію.



Українці масово залишають Фінляндію / Фото Unsplash

Куди їдуть українці?

Найчастіше українці обирають для переїзду інші країни ЄС, зокрема Естонію або Іспанію, де, за їхніми словами, простіше знайти роботу та адаптуватися. Водночас частина біженців повертається в Україну.

Загалом у Євросоюзі нині перебуває близько 4,35 мільйона українців під тимчасовим захистом. Це підтверджують дані Євростату. Як повідомляють експерти, європейські країни дедалі більше орієнтуються на тих мігрантів, які працюють і інтегруються в суспільство, що також впливає на рішення українців змінювати країну проживання.

Хто з українців найбільше страждає за кордоном?

Українські біженці, які виїхали через війну, стикаються із серйозними труднощами адаптації в інших країнах. Найбільше проблем виникає у сфері працевлаштування, доступу до житла, медицини та загальної соціальної інтеграції. Багато людей змушені починати життя з нуля, долаючи мовний бар’єр, культурні відмінності та бюрократичні складнощі.

Згідно з дослідженнями, особливо вразливою групою залишаються українки. Саме вони частіше стикаються з обмеженим доступом до високооплачуваної роботи, можливостей купівлі або оренди житла, якісних медичних послуг, а також до повноцінного дозвілля. Крім того, для багатьох жінок складнішим є відкриття власного бізнесу, що ще більше ускладнює фінансову незалежність і повноцінну інтеграцію за кордоном.