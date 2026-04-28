Без выплат могут остаться люди в Германии, которым назначили гражданскую помощь Bürgergeld. Санкции возможны в случае, если беженцы будут отказываться от предложений о работе от центра занятости, пишут на официальном сайте помощи.

Кого может затронуть отмену выплат в Германии?

Ранее в Германии действовала трехуровневая штрафная система в случае отказа от предложений от Jobcenter. За первый отказ выплаты сокращали на 10%, после второй– на 20%, а впоследствии и на 30%.

Но сейчас условия несколько изменились. Если вакансия полностью отвечает навыкам и состоянию здоровья человека, центр занятости может отменить выплаты полностью по крайней мере, на один месяц в случае отказа.Иногда применяется также модель постепенного сокращения выплат.

Какие выплаты получают украинцы в Германии?

Германия– это страна, что предлагает одни из самых высоких выплат во всем Европейском Союзе. Вот сколько могут получать беженцы там, пишет Germany 4 Ukraine:

одинокие люди– 563 евро;

пары– по 506 евро;

дети– 357– 471 евро в зависимости от возраста;

беременные женщины и родители-одиночки– несколько более высокую сумму, чем одинокий человек.

Что еще нужно знать украинцам за границей?

В Европе начала действовать программа, согласно которой украинцы могут получить до 2500 евро за возвращение в Украину. Программа AVRR также помогает в реинтеграции, а сумма пособия зависит от страны. Например, в Германии предлагают сумму в 2000 евро, а в Чехии– 1400 евро.

Высокую выплату за добровольный возврат обещают в Ирландии– там заплатят 2500 евро. Для того, чтобы получить средства, нужно обратиться в Международную организацию по миграции и оформить заявку, а также подготовить необходимые документы.