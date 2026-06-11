10 июня Папа Лев посетил Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне и открыл самый новый из высоких геометрических шпилей, пишет Reuters. Это делает модернистское сооружение, спроектированное Антонио Гауди, самой высокой церковью в мире.

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Что известно об открытии Башни Иисуса Христа?

Новая башня, которую официально освятил и открыл Папа Римский вчера, высотой достигает 172,5 метра. Наверху она увенчана пятиэтажным керамическим крестом, который видно со всей столицы Каталонии.

На мессе по случаю открытия Папа назвал церковь "архитектурным шедевром" и заметил, что даже тот факт, что базилика все еще не завершена, не портит ее красоты. Зато это должно напоминать верующим, что "христианская жизнь – это всегда путешествие".

То, что храм все еще будет строиться в течение 10 лет, не мешает туристам посещать его. Кроме того, именно продажа билетов финансирует текущее строительство. Только в прошлом году церковь посетили рекордные 4,9 миллиона человек.

Сейчас завершение базилики, имеющей три фасада в разных архитектурных стилях и 18 башен, вдохновленных природой, планируется на 2035 год, несмотря на попытки завершить строительство до 2026 – столетия со дня смерти архитектора, Антонио Гауди.

Лев – это уже третий Папа, посетивший базилику во время строительства.



В Саграда Фамилия открылась еще одна башня / Фото Pexels

Почему базилика Саграда Фамилия строится так долго?

Гауди, архитектор собора, был набожным католиком и работал над церковью более 40 лет, до своей смерти в трамвайной аварии в 1926 году. Он заявлял, что хочет создать церковь для всех, "библию в камне" – и именно поэтому на стенах можно встретить изображения местных жителей и сцены из повседневной жизни, а не только традиционные религиозные образы.

И несмотря на то, что после 144 лет строительства церковь наконец достигла своей максимальной высоты, все еще нужно построить парадную лестницу, что уже вызывают немало споров из-за местных. Для того, чтобы расположить их перед базиликой, придется переселить от 1000 до 10 000 человек – в зависимости от того, как именно реализуют план.