Як пише Alaska's News Source, причиною стала гостра нестача робочої сили, яка може ускладнити реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів.

За даними видання, понад 100 українців із приблизно тисячі біженців, які проживали на Алясці, вже залишили штат після того, як минулого року адміністрація Трампа призупинила програму тимчасового перебування для громадян України. У січні 2026 року делегація Аляски в Конгресі США закликала продовжити гуманітарний статус українців.

Губернатор штату навіть надіслав офіційний лист до президента із проханням переглянути рішення. За його словами, Аляска стикається з хронічною нестачею працівників, тоді як штат готується до реалізації масштабних енергетичних та інфраструктурних проєктів.

Аляска стикається з постійною і добре задокументованою нестачею робочої сили. Українські біженці, які нині проживають на Алясці, є негайним і практичним рішенням цієї проблеми,

Він наголосив, що українці вже працюють на підприємствах штату і допомагають швидше завершувати великі проєкти, а також зменшують залежність від дорогої робочої сили з інших регіонів США.

Довідка. Як пише Anchorage Daily News, зараз у штаті перебувають 678 українців, які мають гуманітарний статус. За останній рік Аляску залишили 119 громадян України.

Чому виникла загроза депортацій?