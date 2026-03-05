Как пишет Alaska's News Source, причиной стала острая нехватка рабочей силы, которая может осложнить реализацию масштабных инфраструктурных проектов.
По данным издания, более 100 украинцев из примерно тысячи беженцев, которые проживали на Аляске, уже покинули штат после того, как в прошлом году администрация Трампа приостановила программу временного пребывания для граждан Украины. В январе 2026 года делегация Аляски в Конгрессе США призвала продлить гуманитарный статус украинцев.
Губернатор штата даже направил официальное письмо к президенту с просьбой пересмотреть решение. По его словам, Аляска сталкивается с хронической нехваткой работников, тогда как штат готовится к реализации масштабных энергетических и инфраструктурных проектов.
Аляска сталкивается с постоянной и хорошо задокументированной нехваткой рабочей силы. Украинские беженцы, которые сейчас проживают на Аляске, являются немедленным и практическим решением этой проблемы,
– написал губернатор в обращении к Трампу.
Аляска требует от Трампа изменить миграционную политику в отношении укрнаинцев / Фото Unsplash
Он отметил, что украинцы уже работают на предприятиях штата и помогают быстрее завершать крупные проекты, а также уменьшают зависимость от дорогой рабочей силы из других регионов США.
Справка. Как пишет Anchorage Daily News, сейчас в штате находятся 678 украинцев, которые имеют гуманитарный статус. За последний год Аляску покинули 119 граждан Украины.
Почему возникла угроза депортаций?
- Проблема возникла после того, как администрация Трампа начала пересмотр гуманитарных программ, введенных во времена президента Джо Байдена. В частности, в 2025 году Белый дом планировал лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, которые находились в США по гуманитарным программам.
- Под риск потери статуса попали и участники программы Uniting for Ukraine, благодаря которой в США за последние годы приехали более 120 тысяч украинцев.
- Эксперты предупреждали, что завершение этой программы может привести к потере легального статуса тысячами людей и даже к принудительным депортациям. Несмотря на это, власти Аляски надеются, что федеральное правительство позволит украинцам оставаться в штате, поскольку их работа стала важной для экономики региона.