Что изменилось в разрешении на пребывание украинцев в Польше?

В связи с войной в Украине польские власти позволяли получать карту пребывания по упрощенной процедуре. Ее выдавали на год, а для получения требовался минимальный пакет документов. Об этом говорится в Уставе польского правительства.

Легализация украинцев теперь будет происходить по общим условиям. С 5 марта возможности получить карту побыту на основании "спецзакона" не будет.

Поэтому, для получения легального статуса пребывания заявитель должен доказать цель, по которой хочет получить карту. Это может быть работа, бизнес, обучение и тому подобное. Потребуют уже полный пакет документов. Если условия не выполнены, то украинцам будут выдавать обычные решения с отказом.

Как подготовиться к получению карты, чтобы не получить отказ?

Переход на общие правила требует более тщательной подготовки. Об этом пишет украинский юрист по легализации Галина Левицкая. Специалист советует каждому, кто претендует на получение карты побыту проанализировать свой пакет документов, которые есть сейчас в вашем деле. Стоит сверить его с перечнем документов, которые требуют Ужонды.

Кроме того, уже действующие дела можно дополнить необходимыми и актуальными документами.

Система возвращается к стандартным, проверенных годами процедур. Заблаговременная подготовка, внимательность к деталям и ответственный подход к сбору документов является вашим ключом к успешной легализации и стабильного будущего в Польше,

– написала Галина Левицкая.

Среди причин, по которым могут отказать в получении карты побыту:

неполный пакет документов;

ошибки во взносе (заявлении): из-за этого могут вызвать для уточнения данных;

отсутствие обязательного Załącznika (приложения №1) при подаче на карту побыту по работе или некорректность его заполнения работодателем в части зарплаты, количества часов, дат и тому подобное.

получение меньше минимальной заработной платы в случае подачи на карту побыту по работе.

Если карта выдается по воссоединению семьи и на основании бизнеса, необходимо подавать подтверждение наличия места жительства.

Важно! Если вас вызывают письмом, то игнорировать это не стоит. Вы обязаны донести документы, которых не хватает, за 7 – 30 дней. Если этого не сделать, дело о выдаче карты могут оставить без рассмотрения, или вы получите отказ.

Что стоит знать о легализации в Польше?