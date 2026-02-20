Какие нормы по зачислению лет для карты резидента есть в ЕС?

Сейчас в Европе действуют нормы о том, что украинцы в большинстве случаев не смогут вписать годы под временной защитой в общее время пребывания в стране. Однако, как объяснила специальная посланница Евросоюза по вопросам украинцев Илва Йоханссон в интервью "Радио Свобода", национальное законодательство каждой страны регулирует эту норму.

По словам чиновницы, государства-члены ЕС переходят на национальные разрешения. Страны не захотели делать общие законы о сроке пребывания в стране для получения европейского разрешения на долгосрочное проживание (так называемую "карту резидента") и так же о разрешениях на проживание для украинцев после завершения временной защиты.

Мы имеем старый режим долгосрочного вида на жительство, и он не позволяет засчитывать годы под временной защитой,

– отметила Йоханссон.

Те страны, которые хотели бы, чтобы украинцы остались после завершения защиты от войны несколько меняют собственное законодательство. В частности, в Польше недавно нашли комплексное решение для того, чтобы 900 тысяч украинцев получили польские разрешения на проживание.

В Германии взамен хотели бы снизить зарплатный порог для людей, желающих получить национальное разрешение на основе работы и уже 4 года прожили под временной защитой.

В Нидерландах также планируют с 2027 года ввести трехлетние виды на жительство для украинцев.

Заметим! Еще в ноябре 2025 года временную защиту имели 4,33 миллиона украинцев.



Количество людей, которые имеют временную защиту в странах ЕС / Инфографика Евростата

Учитываются ли годы со статусом UKR для получения карты резидента в Польше?

Статус UKR – это специальная временная защита в Польше для граждан Украины, который дает право легально проживать, работать и получать соцпомощь во время войны. Сейчас страна ввела ряд изменений условий проживания и получения помощи для около миллиона украинцев с временной защитой.

Карта резидента ЕС – это разрешение на долгосрочное проживание в Польше для иностранцев, которые легально жили в стране не менее 5 лет и соответствуют требованиям по доходу и интеграции.

Как пояснила украинский юрист, которая консультирует по вопросам легализации в Польше, Галина Левицкая, информация о неучете лет пребывания на временной защите при подаче на карту резидента – неправдивая. По ее словам, в Законе Республики Польша об иностранцах (Ustawie o cizoziemcach) есть отдельная статья со списком оснований и времени, что не засчитываются в срок пребывания для подачи на карточку резидента ЕС.

В документе нет ни одного упоминания о статусе временной защиты, военных мигрантов, а также статуса UKR нет. Соответственно, правового основания отказать человеку, который 4 из 5 лет прожил под временной защитой в Польше нет. Это время засчитывается в срок легального и непрерывного пребывания.

Продлили ли временную защиту в Польше?