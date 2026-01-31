Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью Český rozhlas Plus.

Что глава государства сказал об украинцах, которые выехали за границу?

Зеленский отметил, что война в Украине продолжается с 2014 года, впрочем до начала полномасштабного вторжения некоторые граждане считали, что этот "конфликт" лично их не касается. Впрочем, мнение большинства украинцев по этому поводу после 2022 года изменилось – многие люди переосмыслили реальность.

По словам президента, причины выезда украинцев за границу разные: кто-то выехал из-за страха, паники, кто-то из-за уклонения от службы, кто-то из-за личных потерь и моральной боли.

Мы должны понимать, что война принесла горе всем, и относиться ко всем одинаково невозможно. Те, кто потеряли близких, пережили невыносимую боль, и их потери нельзя сравнивать с кем-то другим,

– добавил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что не оценивает ситуацию только из-за количества людей, которые выехали за границу. Он воспринимает это как большое испытание и подчеркивает, что именно благодаря миллионам украинцев, которые остались, Украина сохранилась.

Можно ли вернуть всех "уклонистов" и отправить на фронт?

Также во время разговора Владимир Зеленский высказался о мужчинах, которые выехали за границу, чтобы уклониться от службы. Президент заявил, что из-за недостатка личного состава военные не имеют возможности на ротации или отпуска.

"Было бы справедливо, чтобы они имели отпуска, чтобы они имели возможность увидеть семью, родных. Это дает энергию", – добавил он.

В то же время он подчеркнул, что на фронте важнейшим является доверие собратьев: "Каждый отвечает не только за государство, но и за тех, кто рядом". Поэтому, по словам президента, важно не только количество солдат на фронте, а и их понимание ответственности и готовности подставить плечо собрату.

Президент подчеркнул, что несмотря на возможную помощь "уклонистов" на фронте, стоит учитывать мнение тех, кто уже воюет, ведь доверие к собратьям критически важно.

Он добавил, что эмоциональные требования "забрать всех и отправить на фронт" не слишком реалистичны, мол, нужно учитывать позицию тех, кто стоит на передовой.

Сколько украинцев выехало за границу во время войны?