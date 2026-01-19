Об этом главком ВСУ Александр Сырский сказал в интервью Lb.ua, передает 24 Канал.

Почему военные идут в СЗЧ?

В воскресенье, 18 января, во время разговора с журналисткой Сырский объяснил, что среди основных причин СЗЧ является болезненный процесс адаптации военнослужащего в армии и нарушения командиров и работников ТЦК.

"Там, где этот процесс (адаптации – 24 Канал) идет нормально, скажем, уровень самовольных уходов или нарушений минимальный. Там, где есть нарушения, в первую очередь надо разбираться с командирами или работниками ТЦК, которые допустили эти нарушения. Потому что везде в основе лежат нарушения", – сказал генерал.

В то же время Сырский отрицает, что причиной СЗЧ является сложный механизм перевода между подразделениями. По его словам, объективно сложно перейти из бригады, которая находится в зоне боевых действий в ту, что расположена рядом, но не вовлечена в боевые действия.

Можно ли вернуться из СЗЧ обратно в армию?

Также главнокомандующий ВСУ напомнил, что военный в СЗЧ может добровольно вернуться в свою воинскую часть или перевестись в другую. В ВСУ действуют батальоны резерва, куда военных с СЗЧ могут доставить или куда они приходят самостоятельно, чтобы вернуться к службе.

По словам Сырского, в первую очередь комплектуются те части, которые выполняют задачи на наиболее горячих участках фронта, где ведутся активные боевые действия. Поэтому люди, которые возвращаются могут попасть и в ДШВ, и в штурмовые или механизированные подразделения.

А по тем, кто уклоняется от выполнения своих обязанностей, объявляют розыск и открывают уголовные производства, однако даже на этом этапе военный может вернуться в армию добровольно.

Главнокомандующий признал, что цифры по СЗЧ растут.

Я их даже озвучивать не хочу – там даже не в два раза. Они меняются в зависимости от интенсивности боевых действий, ситуации на фронте и переговорного процесса,

– отметил генерал.

