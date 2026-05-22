Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Смотрите также Обыски у топ-чиновников Нацпола: изъято более 22 миллионов гривен, элитный автопарк и оружие

Что известно о схеме?

Следствие установило, что депутат Харьковского горсовета VIII созыва действовал вместе с 28-летним барменом местного кафе. Мужчины организовали схему незаконного выезда военнообязанных в Румынию.

Для конспирации подозреваемые общались через мессенджер Threema. Там они обсуждали оформление фиктивных медицинских документов, бронирование от мобилизации и выезд за границу.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в феврале 2026 года бармен предлагал знакомому выехать из Украины, минуя официальные пункты пропуска. Маршрут должен был проходить через Киев и Одессу.

Стоимость "трансфера" оценили в 17 тысяч долларов США, а оплату планировали получить через криптокошелек,

– установили следователи.

Прокуроры напомнили, что в конце марта правоохранители уже задержали бармена после получения средств. А сейчас о подозрении сообщили должностному лицу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины устанавливает уголовную ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, организацию этого процесса или руководство такими действиями, совершенные из корыстных побуждений.

Недавнее разоблачение в управлениях Нацполиции

20 мая следственные действия продолжались в управлением Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. После проведения обысков правоохранители заявили о разоблачении коррупционной схемы – обеспечения беспрепятственной работы так называемых "порноофисов". Там незаконно могли создавать и распространять через интернет контент эротического и порнографического характера.

За ежемесячную взятку в 20 тысяч долларов должностные лица полиции должны были не реагировать на нарушения и деятельность таких объектов. Еще 5 тысяч долларов получал посредник. По данным следствия, им был водитель одного из заместителей министра внутренних дел. Его задержали в тот же день во время получения 25 тысяч долларов.

Правоохранители задержали начальника ГУНП в Ивано-Франковской области и нескольких заместителей начальников ГУНП других областей.