Що змінилося в дозволі на перебування українців у Польщі?

У зв'язку з війною в Україні польська влада дозволяла отримувати карту перебування за спрощеною процедурою. Її видавали на рік, а для отримання був потрібен мінімальний пакет документів. Про це йдеться в Уставі польського уряду.

Легалізація українців тепер відбуватиметься за загальними умовами. Від 5 березня можливості отримати карту побиту на підставі "спецзакону" не буде.

Відтак, для отримання легального статусу перебування заявник повинен довести мету, за якою хоче отримати карту. Це може бути робота, бізнес, навчання тощо. Вимагатимуть вже повний пакет документів. Якщо умови не виконані, то українцям видаватимуть звичайні рішення з відмовою.

Як підготуватися до отримання карти, щоб не отримати відмову?

Перехід на загальні правила вимагає більш ретельної підготовки. Про це пише українська юристка з легалізації Галина Левицька. Фахівчиня радить кожному, хто претендує на отримання карти побиту проаналізувати свій пакет документів, які є зараз у вашій справі. Варто звірити його з переліком документів, які вимагають Ужонди.

Крім того, вже чинні справи можна доповнити необхідними та актуальними документами.

Система повертається до стандартних, перевірених роками процедур. Завчасна підготовка, уважність до деталей та відповідальний підхід до збору документів є вашим ключем до успішної легалізації та стабільного майбутнього в Польщі,

– написала Галина Левицька.

Серед причин, через які можуть відмовити в отриманні карти побиту:

неповний пакет документів;

помилки у внеску (заяві): через це можуть викликати для уточнення даних;

відсутність обов’язкового Załącznika (додатку №1) при подачі на карту побиту по роботі або некоректність його заповнення працедавцем в частині зарплати, кількості годин, дат тощо.

отримання менше мінімальної заробітної плати у випадку подачі на карту побиту по роботі.

Якщо карта видається по воззʼєднанню сімʼї та на підставі бізнесу, необхідно подавати підтвердження наявності місця проживання.

Важливо! Якщо вас викликають листом, то ігнорувати це не варто. Ви зобов’язані донести документи, яких бракує, за 7 – 30 днів. Якщо цього не зробити, справу про видачу карти можуть залишити без розгляду, або ви отримаєте відмову.

Що варто знати про легалізацію в Польщі?