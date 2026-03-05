Що змінилося для українців у Польщі з 5 березня 2026 року – пояснили на офіційному державному сайті Польщі Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Що буде з українцями в Польщі після 5 березня?

Відповідно до рішення Ради ЄС, перебування громадян України зі статусом тимчасового захисту залишається легальним до 4 березня 2027 року. Право на легальне перебування мають українці, які:

в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року через війну;

отримали номер PESEL зі статусом UKR;

не мають тимчасового захисту в іншій країні ЄС.

Для осіб, які вже отримали номер PESEL зі статусом UKR, цей статус зберігається.

Як тепер отримати статус UKR?

Відтепер статус UKR тепер регулюється Законом про облік населення. Подати заяву на отримання номера PESEL зі статусом UKR потрібно особисто в органі гміни протягом 30 днів після прибуття до Польщі. До заяви додаються:

фотографія;

відбитки пальців.

Після перевірки особи орган гміни автоматично створює довірений профіль (Profil zaufany) та передає дані до державних реєстрів. До 31 серпня 2026 року українці, які отримали статус UKR за заявою, повинні підтвердити свою особу закордонним паспортом (якщо він був поданий). У разі невиконання цієї вимоги статус змінять на NUE, що не дає права на легальне перебування або соціальну допомогу.

Водночас керівник Управління у справах іноземців може позбавити особу тимчасового захисту, якщо вона становить загрозу безпеці держави або скоїла тяжкий злочин.

Що буде з медициною, житлом та виплатами?

Медична допомога Українці з тимчасовим захистом зможуть користуватися медичною допомогою на умовах, подібних до громадян Польщі, але за наявності медичного страхування та сплати внесків до ZUS. Без страхування безоплатна допомога надаватиметься лише у таких випадках:

невідкладна загроза життю або здоров'ю;

вагітність та післяпологовий період;

лікування дітей до 18 років.

Також збережено безкоштовні програми боротьби з інфекційними хворобами.



На яких умовах українці у Польщі зможуть отримати медичні послуги / Фото Unsplash

Із 5 березня запроваджується нова система допомоги з проживанням. Для новоприбулих українців:

проживання у центрі або грошова допомога надаватиметься до 60 днів після першого в'їзду до Польщі;

загальний термін проживання у центрах не може перевищувати 12 місяців за весь період тимчасового захисту (включно з роками після 2022-го).

Безкоштовне проживання можуть отримати вразливі групи:

люди з інвалідністю та їхні опікуни;

особи віком 60+ для жінок та 65+ для чоловіків, які не працюють;

вагітні жінки та матері з дітьми до 12 місяців;

люди, які перебувають під опікою;

особи, які щойно виписалися з лікарні після тривалої госпіталізації.

До 30 червня 2026 року діятиме перехідний період: воєводи можуть дозволити залишатися у центрах тим, хто вже там проживає, навіть якщо ліміт часу перевищено. Це зроблено, щоб люди могли завершити навчальний рік і знайти постійне житло.

Після цієї дати особи, які не належать до вразливих груп, втратять право на безкоштовне проживання у таких центрах.



Що буде з виплатами українцям у Польщі / Фото Unsplash

Допомога 800+ та інші сімейні виплати надаватимуться українцям на тих самих умовах, що й іноземцям у Польщі. Основні вимоги:

офіційна робота або професійна активність опікуна;

відвідування дитиною школи.

У разі порушення умов виплати можуть призупинити. Як пише Visit Ukraine, наразі тимчасовий захист для українців у Польщі діє до 4 березня 2027 року. Подальші рішення щодо продовження або зміни правил перебування ухвалюватиме уряд Польщі.

