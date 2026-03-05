Что изменилось для украинцев в Польше с 5 марта 2026 года – объяснили на официальном государственном сайте Польши Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Что будет с украинцами в Польше после 5 марта?

Согласно решению Совета ЕС, пребывание граждан Украины со статусом временной защиты остается легальным до 4 марта 2027 года. Право на легальное пребывание имеют украинцы, которые:

въехали в Польшу после 24 февраля 2022 года из-за войны;

получили номер PESEL со статусом UKR;

не имеют временной защиты в другой стране ЕС.

Для лиц, которые уже получили номер PESEL со статусом UKR, этот статус сохраняется.

Как теперь получить статус UKR?

Отныне статус UKR теперь регулируется Законом об учете населения. Подать заявление на получение номера PESEL со статусом UKR нужно лично в органе гмины в течение 30 дней после прибытия в Польшу. К заявлению прилагаются:

фотография;

отпечатки пальцев.

После проверки личности орган гмины автоматически создает доверенный профиль (Profil zaufany) и передает данные в государственные реестры. До 31 августа 2026 года украинцы, которые получили статус UKR по заявлению, должны подтвердить свою личность загранпаспортом (если он был подан). В случае невыполнения этого требования статус изменят на NUE, что не дает права на легальное пребывание или социальную помощь.

В то же время руководитель Управления по делам иностранцев может лишить лицо временной защиты, если он представляет угрозу безопасности государства или совершил тяжкое преступление.

Что будет с медициной, жильем и выплатами?

Медицинская помощь Украинцы с временной защитой смогут пользоваться медицинской помощью на условиях, подобных гражданам Польши, но при наличии медицинского страхования и уплаты взносов в ZUS. Без страхования бесплатная помощь будет предоставляться только в следующих случаях:

неотложная угроза жизни или здоровью;

беременность и послеродовой период;

лечение детей до 18 лет.

Также сохранено бесплатные программы борьбы с инфекционными болезнями.



На каких условиях украинцы в Польше смогут получить медицинские услуги / Фото Unsplash

С 5 марта вводится новая система помощи с проживанием. Для новоприбывших украинцев:

проживание в центре или денежная помощь будет предоставляться до 60 дней после первого въезда в Польшу;

общий срок проживания в центрах не может превышать 12 месяцев за весь период временной защиты (включая годы после 2022-го).

Бесплатное проживание могут получить уязвимые группы:

люди с инвалидностью и их опекуны;

лица в возрасте 60+ для женщин и 65+ для мужчин, которые не работают;

беременные женщины и матери с детьми до 12 месяцев;

люди, которые находятся под опекой;

лица, которые только что выписались из больницы после длительной госпитализации.

До 30 июня 2026 года будет действовать переходный период: воеводы могут позволить оставаться в центрах тем, кто уже там проживает, даже если лимит времени превышен. Это сделано, чтобы люди могли завершить учебный год и найти постоянное жилье.

После этой даты лица, которые не относятся к уязвимым группам, потеряют право на бесплатное проживание в таких центрах.



Что будет с выплатами украинцам в Польше / Фото Unsplash

Помощь 800+ и другие семейные выплаты будут предоставляться украинцам на тех же условиях, что и иностранцам в Польше. Основные требования:

официальная работа или профессиональная активность опекуна;

посещение ребенком школы.

В случае нарушения условий выплаты могут приостановить. Как пишет Visit Ukraine, сейчас временная защита для украинцев в Польше действует до 4 марта 2027 года. Дальнейшие решения о продлении или изменении правил пребывания будет принимать правительство Польши.

