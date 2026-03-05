Об этом сообщило польское издание РоІѕке Radio.

Почему иностранцы оказались за решеткой?

В операции, которая состоялась 2 – 3 марта, приняли участие более 700 сотрудников Пограничной службы из всех региональных подразделений.

В то же время полиция отметила, что в более широкой общенациональной операции было задействовано почти 26,5 тысячи правоохранителей. Ее целью был розыск людей, которые скрываются от правоохранительных органов или правосудия.

В целом правоохранители задержали 1944 человека, которые находились в розыске по ордерам на арест или решениям судов. Среди них – 147 иностранцев, которых разыскивала польские власти.

География задержанных иностранцев такова:

украинцы – 91 человек (абсолютное большинство);

грузины – 14 человек;

белорусы – 8 человек;

молдаване – 3 человека;

россияне – 2 человека.

Еще семь человек задержали на основании Европейских ордеров на арест и "красных сообщений" Интерпола.

Пограничная служба Польши уже начала более 110 административных производств по выдворению иностранцев. Для большинства задержанных граждан Украины это означает немедленное аннулирование права на пребывание в стране, принудительное сопровождение до границы и запрет на въезд в Шенгенскую зону на срок от шести месяцев до пяти лет.

