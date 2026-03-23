Як визначають зарплату для держслужбовців?

Про те, скільки грошей отримують чиновники в Україні, йдеться на сайті Експертус.

Дивіться також Податок на прибуток в Україні: скільки грошей треба віддавати державі

Щомісячна оплата праці для держслужбовців у 2026 році складається зі сталої та варіативної зарплати.

Стала виплата – це врахування посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки, залежно від рангу службовця.

Варіативна – це як премія. Одну з них можна отримати за результатами щорічного оцінювання діяльності. Інша надається щомісячно або щоквартально, як оцінка внеску чиновника в результати роботи держоргану.

Водночас законодавство передбачає гарантійні та компенсаційні виплати. Їх встановлюють незалежно інших складників зарплати.

Зауважте! У 2025 році виплати входили до сталої та варіативної виплат.

Зокрема відомо, що з 1 січня 2026 року мінімальний розмір посадового окладу для держслужбовців зріс до 2,5 розмірів прожиткового мінімуму. Тобто мінімальна виплата для чиновників нині складає 8 320 гривень (2,5 × 3 328 гривень).

Зверніть увагу! У 2021 році, мінімальний оклад посадовця становив 2 прожиткові мінімуми. Тож на той час мінмальна зарплата для держслужбовців становила 4 540 гривень (2 × 2 270 гривень). Це фактично вдвічі менше, ніж у 2026 році.

Однак існують і певні обмеження. Держслужбовець не може отримувати понад 15 мінімальних посадових окладів. Тобто за місяць роботи на державній службі зарплата не має перевищити 124 800 гривень (15 × 8 320 гривень).

Яку зарплату отримують українські посадовці?

Раніше Міністерство фінансів оприлюднило інформацію про січневу оплату праці держслужбовців.

Середній рівень оплати праці у січні традиційно демонструє сезонне зменшення,

– йдеться у повідомленні

Зокрема для апаратів центральних органів влади середня зарплата – 53,3 тисячі гривень. Для обласних управлінь – 31,5 тисячі гривень. Для територіальних – 15,5 тисячі гривень.

Водночас "Судово-юридична газета" пише про новий законопроєкт, який зареєстрували в Парламенті. Депутати хочуть внести зміни до закону про Держбюджет на 2026 рік. Зокрема вони стосуватимуться збільшення виплат для військовослужбовців і обмеження максимальних зарплат для посадовців. Так, планують встановити граничний розмір виплати.

Що відомо про зарплати в Україні у 2026 році?