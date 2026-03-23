Как определяют зарплату для госслужащих?

О том, сколько денег получают чиновники в Украине, говорится на сайте Экспертус.

Ежемесячная оплата труда для госслужащих в 2026 году состоит из постоянной и вариативной зарплаты.

Постоянная выплата – это учет должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки, в зависимости от ранга служащего.

Вариативная – это как премия. Одну из них можно получить по результатам ежегодного оценивания деятельности. Другая предоставляется ежемесячно или ежеквартально, как оценка вклада чиновника в результаты работы госоргана.

В то же время законодательство предусматривает гарантийные и компенсационные выплаты. Их устанавливают независимо от других составляющих зарплаты.

Обратите внимание! В 2025 году выплаты входили в постоянную и вариативную выплаты.

В частности известно, что с 1 января 2026 года минимальный размер должностного оклада для госслужащих вырос до 2,5 размеров прожиточного минимума. То есть минимальная выплата для чиновников сейчас составляет 8 320 гривен (2,5 × 3 328 гривен).

Обратите внимание! В 2021 году, минимальный оклад чиновника составлял 2 прожиточных минимума. Поэтому в то время минмальная зарплата для госслужащих составляла 4 540 гривен (2 × 2 270 гривен). Это фактически вдвое меньше, чем в 2026 году.

Однако существуют и определенные ограничения. Госслужащий не может получать более 15 минимальных должностных окладов. То есть за месяц работы на государственной службе зарплата не должна превысить 124 800 гривен (15 × 8 320 гривен).

Какую зарплату получают украинские чиновники?

Ранее Министерство финансов обнародовало информацию о январской оплате труда госслужащих.

Средний уровень оплаты труда в январе традиционно демонстрирует сезонное уменьшение,

– говорится в сообщении

В частности для аппаратов центральных органов власти средняя зарплата – 53,3 тысячи гривен. Для областных управлений – 31,5 тысячи гривен. Для территориальных – 15,5 тысячи гривен.

В то же время "Судебно-юридическая газета" пишет о новом законопроекте, который зарегистрировали в парламенте. Депутаты хотят внести изменения в закон о Госбюджете на 2026 год. В частности они будут касаться увеличения выплат для военнослужащих и ограничение максимальных зарплат для чиновников. Так, планируют установить предельный размер выплаты.

