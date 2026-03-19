Кто может получить доплату до 25 тысяч гривен?

Иногда их семьи также могут получить средства, о чем говорится на сайте Пенсионного фонда.

Итак, кому и какие выплаты назначило правительство? Лицам, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым, начиная с 2014 года:

присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – в размере трех минимальных зарплат, установленных на 1 января календарного года (в расчете на месяц);

награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней – в размере двух минимальных зарплат, установленных на 1 января календарного года (в расчете на месяц);

награждены орденом "За мужество" трех степеней – в размере минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц);

награжден орденом княгини Ольги трех степеней – в размере минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц);

награждены знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг" – в размере 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

По состоянию на 1 января 2026 года минимальная зарплата составляет 8 647 гривен. Об этом напомнили на сайте Минфина.

Важно! Таким образом выше указанные украинцы могут 25 941 гривну, 17 249 гривен, 8 647 гривен и 12 970,50 гривен соответственно.

В то же время помощь предусмотрена членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, указанных выше, в размере 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц). Размер, как уже указано выше, составляет 12 970, 50 гривен.

К этим членам семей относятся в частности родители, или жена (или муж) если они:

достигли возраста, что дает право на назначение пенсии по возрасту (независимо от продолжительности страхового стажа); или имеют право на пенсию независимо от возраста, досрочную пенсию по возрасту или пенсию по возрасту на льготных условиях, пенсию по уменьшению пенсионного возраста; или они являются лицами с инвалидностью.

Также выплату получат дети, которые:

не достигли 18 лет; или совершеннолетние, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.

Заметьте! В то же время дети, которые учатся на дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего образования, а также учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования выплата устанавливается до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет, а детям-сиротам – до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня обращения за ее назначением. Но лицам, которые награждены знаком отличия "Крест боевых заслуг", назначается с даты награждения таким знаком отличия.

