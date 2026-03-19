Хто може отримати доплату до 25 тисяч гривень?

Іноді їхні родини також можуть отримати кошти, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Читайте також 13 мільйонів українців отримають у квітні 1 500 гривень від держави: хто саме та що варто знати

Отже, кому та які виплати призначив уряд? Особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року:

надано звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка" – у розмірі трьох мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – у розмірі двох мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів – у розмірі мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів – у розмірі мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" – у розмірі 1,5 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Станом на 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становить 8 647 гривень. Про це нагадали на сайті Мінфіну.

Важливо! Таким чином вище зазначені українці можуть 25 941 гривню, 17 249 гривень, 8 647 гривень та 12 970,50 гривень відповідно.

Водночас допомога передбачена членам сімей загиблих (померлих) громадян з-поміж осіб, що зазначені вище, у розмірі 1,5 мінімальної зарплати, яка встановлена на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць). Розмір, як вже вказано вище, становить 12 970, 50 гривень.

До цих членів сімей належать зокрема батьки, або дружина (чи чоловік) якщо вони:

досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком (незалежно від тривалості страхового стажу); або мають право на пенсію незалежно від віку, дострокову пенсію за віком або пенсію за віком на пільгових умовах, пенсію за зменшенням пенсійного віку; або вони є особами з інвалідністю.

Також виплату отримають діти, які:

не досягли 18 років; або повнолітні, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Зауважте! Водночас діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти виплата встановлюється до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за її призначенням. Але особам, які нагороджені відзнакою "Хрест бойових заслуг", призначається з дати нагородження такою відзнакою.

Про які ще соцвиплати слід знати українцям?