Яку грошову допомогу зможуть отримати ВПО?

Наразі Благодійний фонд "Право на захист»"проводить реєстрацію вразливих категорій ВПО та постраждалого від воєнних дій населення, про що повідомляє УВКБ ООН.

Читайте також Зарплати й виплати 5 мільйонів українців під загрозою: що буде влітку без грошей МВФ

Подати заявку можуть люди, які мають дохід, що менший ніж 6 318 гривня на особу. Також вони повинні відповідати таким вимогам:

ВПО з переміщенням в Україні протягом останніх шести місяців по країні. Особи, які після виїзду прибули з-за кордону на Батьківщину. Українці, які після переїзду повернулися на свої колишні адреси проживання в межах країни.

Зауважте! Також вони не можуть бути включені в програму грошової допомоги УВКБ ООН раніше. Ще одна вимоги – не отримувати грошову допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Також слід врахувати такі критерії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку, або особа похилого віку з однією неповнолітньою дитиною чи кількома дітьми;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (мають інвалідність, хронічні захворювання тощо).

Важливо! Такі родини можуть подати заявку на грошову допомогу за адресою: місто Миколаїв, проспект Миру, 54 В, корпус 2 (графік: з понеділка по п'ятницю 09:00 - 17:00).

Українці, які відповідають зазначеним критеріям, отримають 3 600 гривень на особу щомісячно. Водночас підтримка надається строком на 3 місяці. Це означає, що людині загалом виплатять 10 800 гривень.

Водночас виплата на проживання для внутрішньо переміщених осіб становить або 3 тисячі гривень, або 2 тисячі гривень. Про це зазначили у Мінсоцполітики. Перша сума передбачена для осіб з інвалідністю або дітей, а друга – для дорослих.

